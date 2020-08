Desde 7 de julho até 6 de agosto, quando estiveram em vigor as medidas mais rígidas para restringir a circulação de pessoas como prevenção ao novo coronavírus, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) realizou 15.585 fiscalizações em locais onde funciona o sistema de estacionamento compartilhado Área Azul. Deste total, resultaram 6.692 autuações por uso indevido das vagas (o equivalente a 43%) e 60 automóveis foram recolhidos por descumprimento das normas. Outros 7.533 motoristas receberam orientações sobre as regras de restrição de uso da Área Azul.

A utilização das vagas estava autorizada apenas em locais próximos a hospitais ou serviços públicos de saúde. Conforme o artigo 181, inciso 27 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) estacionar irregularmente em Área Azul acarreta multa de R$ 195,23, além de remoção do veículo e cinco pontos na CNH (carteira nacional de habilitação) do motorista responsável.

A partir do decreto municipal 20.676, publicado na última sexta-feira, o estacionamento compartilhado foi liberado. Permanece proibido, no entanto, o uso de bolsões de estacionamento público (veja relação abaixo).

Bolsões de estacionamento público que seguem proibidos:

Sítio do Laçador;

Parque Germânia;

Mostardeiro;

Parque Marinha do Brasil;

Orla do Guaíba;

Areião da Avenida Augusto de Carvalho;

Avenida Edvaldo Pereira Paiva (rua lateral);

Bolsão da Ospa;

Anfiteatro Pôr do Sol;

Largo Glênio Peres;

Largo Zumbi dos Palmares;

Avenida Setembrina com Rua Engenheiro Luiz Englert;

Cidade dos Contêineres (Rótula das Cuias).