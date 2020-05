Porto Alegre EPTC promove ações educativas sobre a Covid-19 em terminais de ônibus

Por Redação O Sul | 20 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Máscaras são entregues aos passageiros que estão sem o equipamento de proteção Foto: Maria Ana Krack/PMPA Máscaras são entregues aos passageiros que estão sem o equipamento de proteção. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

O Azulito, mascote da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), iniciou nesta quarta-feira (20) uma série de ações educativas para alertar sobre as medidas para impedir o contágio pela Covid-19 em terminais de ônibus de Porto Alegre.

A primeira ação do “Azulito Contra o Corona”, no Terminal Parobé, no Mercado Público, contou com a presença da primeira-dama Tainá Vidal, que encaminhou a doação de máscaras para distribuição aos passageiros do transporte coletivo que não têm o equipamento de proteção, obrigatório para a circulação nos ônibus.

Quem quiser doar máscaras para essas ações deve enviar um e-mail para agenda.gpd@portoalegre.rs.gov.br. “É um período difícil, mas que também podemos mostrar a solidariedade, cidadania, ajuda ao próximo. É esse o objetivo da ação: informar e ajudar”, destacou Tainá.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre