Equador vence o Catar na abertura da Copa do Mundo de 2022

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2022

Com a vitória equatoriana, é a primeira vez na história que o país-sede é derrotado na estreia da competição da Fifa Foto: Fifa/Divulgação Com a vitória equatoriana, é a primeira vez na história que o país-sede é derrotado na estreia da competição da Fifa. (Foto: Fifa/Divulgação) Foto: Fifa/Divulgação

Na abertura da Copa do Mundo de 2022, a seleção anfitriã do Catar perdeu para o Equador por 2 a 0, neste domingo (20), no estádio Al Bayt, em Al Khor. Os gols da vitória foram marcados por Enner Valencia, duas vezes, largando na frente na artilharia deste Mundial.

Com o resultado, é a primeira vez na história que o país-sede é derrotado na estreia da competição da Fifa. O confronto foi válido pela 1ª rodada do Grupo A, que conta também com Holanda e Senegal.

Em campo, os equatorianos dominaram a partida desde o início, controlando a posse de bola e marcando alto. Logo aos 3, Enner Valencia abriu o placar após bate-rebate, mas o lance foi anulado pelo árbitro de vídeo (VAR) por impedimento. Na sequência, aos 16, o centroavante sofreu pênalti e converteu: 0x1. Aos 30 do 1º tempo, recebeu cruzamento e cabeceou firme: 0x2.

Para complementar a rodada, Senegal e Holanda se enfrentam na segunda-feira (21), no estádo Al Thumama, às 13h (de Brasília). E todos voltam a campo na sexta (25), com Catar x Senegal, às 10h, e Holanda x Equador, às 13h.

Sequência da Copa

Além da partida entre Senegal e Holanda, que fecha o grupo A, a segunda-feira (21) contará com outras duas partidas, ambas da primeira rodada do Grupo B: às 10 horas, a Inglaterra enfrenta o Irã, e às 16h Estados Unidos enfrentam o País de Gales.

Na terça são os jogos dos Grupos C e D; na quarta, E e F e na quinta, o Brasil entra em campo pois é dia dos confrontos dos grupos G e H. Na sexta, a Copa continua com a segunda rodada dos grupos A e B, sempre quatro por dia às 07h, 10h, 13h e 16h.

Na terceira rodada da primeira fase, os dois jogos de cada grupo ocorrem simultaneamente. Um grupo terá seus jogos às 12h, o outro às 16h. Todos são horários de Brasília.

Fechada a primeira fase, os dois melhores de cada grupo se classificam para as oitavas de final onde disputas de jogo único levarão ao Campeão da Copa do Mundo do Catar 2022.

