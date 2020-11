Geral Equipe de Donald Trump bloqueia acesso de Joe Biden a informações para a transição para o novo governo

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

Donald Trump resiste em participar de uma transição. (Foto: Official White House Photo/Tia Dufour)

A equipe do governo de Donald Trump se recusa a assinar uma carta permitindo que a equipe de transição do presidente eleito nos Estados Unidos Joe Biden inicie formalmente seu trabalho nesta semana, em outro sinal de que o presidente em exercício não reconheceu a vitória de Biden e pretende dificultar a transferência de poder.

O responsável pela Administração de Serviços Gerais, GSA, na sigla em inglês, a agência encarregada dos prédios federais, tem um papel pouco conhecido quando um novo presidente é eleito: assinar a papelada que entrega oficialmente milhões de dólares em recursos, bem como dar acesso a funcionários do governo, espaço de escritório em agências e equipamentos autorizados para as equipes de transição do vencedor.

Trata-se de uma declaração formal do governo federal, sem divulgação da mídia, do vencedor da corrida presidencial.

Mas na noite de domingo, quase 36 horas depois que os meios de comunicação projetaram Biden como o vencedor, a administradora do GSA, Emily Murphy, não havia escrito tal carta. E o governo Trump não tem planos imediatos para assiná-la, segundo fonte ouvidas pelo Washington Post. Isso poderia levar ao primeiro atraso de transição na história moderna dos Estados Unidos, exceto pelo atraso em 2000, quando a Suprema Corte decidiu interromper a recontagem dos votos na Flórida no embate entre Al Gore e George W. Bush.

“Uma verificação ainda não foi feita”, disse Pamela Pennington, porta-voz da GSA, em um e-mail, “e o administrador do GSA continuará a cumprir todos os requisitos da lei”.

A declaração da GSA deixou os especialistas em transições federais se perguntando quando a Casa Branca espera que a transferência de um governo para o outro comece – quando o presidente esgotar seus meios legais para lutar contra os resultados, ou quando a votação formal do colégio eleitoral ocorrer, em 14 de dezembro? Faltam 73 dias, a partir desta segunda-feira, 9, para a posse de Biden, em 20 de janeiro.

O GSA faz parte do planejamento de transição desde que a Lei de Transição Presidencial foi assinada em 1963. Desde então, a agência identificou o vencedor em poucas horas ou um dia das depois das projeções da mídia e semanas antes de os resultados serem oficializados pelo colégio eleitoral ou certificados pelas legislaturas estaduais.

Chris Lu, que atuou como diretor de transição do ex-presidente Barack Obama em 2008, lembrou que depois que Obama foi declarado vencedor sobre John McCain em 4 de novembro, ele foi dormir para se levantar cedo na manhã seguinte para abrir o escritório de transição. Ele não atendeu a ligação do administrador interino do GSA, Jim Williams, informando-o de que havia cedido recursos de transição para a equipe de Obama. “Jim fez a ligação à 1h”, disse Lu. “Simplesmente não havia controvérsia envolvida.”

O atraso tem implicações práticas e simbólicas. Ao declarar o “aparente vencedor” de uma eleição presidencial, o administrador do GSA libera sistemas de computador e dinheiro para salários e apoio administrativo para o gigantesco empreendimento de estabelecer um novo governo – um custo estimado de US$ 9,9 milhões este ano.

Os oficiais de transição obtêm endereços de e-mail do governo. Eles conseguem espaço para escritórios em cada agência federal. Eles podem começar a trabalhar com o Escritório de Ética Governamental para processar a divulgação financeira e os formulários de conflito de interesse para seus indicados.

Trump resiste em participar de uma transição – temendo ser um mau presságio –, mas permitiu que assessores importantes participassem, desde que os esforços não se tornassem públicos, disseram funcionários do governo. É improvável que ele admita que perdeu ou participe de atividades tradicionais, disseram as autoridades. As informações são do jornal The Washington Post.

