Política Equipe de transição de governo irá se reunir com Petrobras e ANP na próxima segunda

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2022

O objetivo da reunião é recolher informações sobre a estatal brasileira de petróleo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil O objetivo da reunião é recolher informações sobre a estatal brasileira de petróleo. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Na próxima semana, a equipe de transição da área de Minas e Energia do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá ao Rio de Janeiro para se reunir com representantes da Petrobras, Agência Nacional do Petróleo (ANP) e Plano Estratégico Pré-Sal (PPSA).

Com a presença do presidente da companhia, Caio Paes de Andrade, está programada para ocorrer a reunião na próxima segunda-feira (5). Pelo lado petista, deverão participar o professor Maurício Tomaschin e o senador Jean Paul Prates (PT-RN), considerado um especialista na área de petróleo e gás.

O objetivo da reunião é recolher informações sobre a estatal brasileira de petróleo e elaborar um relatório que será entregue ao governo eleito com eventuais medidas emergenciais que possam ter que ser adotadas na mudança de governo.

Na terça-feira (6), os representantes do governo eleito estarão na ANP e na PPSA, uma estatal que cuida dos contratos do pré-sal, especialmente do modelo de partilha de produção.

Nesta semana, em evento na Fundação Getúlio Vargas (FGV) o diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia, já falava sobre a perspectiva do encontro e deu rápidos detalhes do teor do encontro na agência reguladora. “Apenas apresentarmos a agenda regulatória da agência e nos colocarmos a disposição”, disse.

