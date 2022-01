Inter Equipe Sub-20 do Inter vence a Portuguesa nos pênaltis e vai para as oitavas-de-final da “Copinha”

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Guris do Colorado vai encarar o Palmeiras na tarde desta segunda. (Foto: Jota Flinkler/Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Jogando em São Paulo na tarde deste sábado (15), o time Sub-20 do Inter bateu a Portuguesa nos pênaltis por 5 a 4, após um empate sem gols no tempo regulamentar. O resultado classificou o Colorado para as oitavas-de-final da Copa São Paulo de Juniores, a “Copinha”, tendo como próximo adversário o Palmeiras, na tarde desta segunda-feira (17).

A gurizada gaúcha obteve 100% de aproveitamento na cobrança da série de penalidades, com Allison, Rangel, Matteo, Leonardo e Estêvão. A vitória veio pelas mãos do goleiro Lucas Flores, que defendeu a quarta cobrança da “Lusa”.

Disputada no Estádio Municipal de Santana do Paranaíba (PR), a partida teve um desentendimento entre jogadores dos dois times após o encerramento do duelo. A bagunça ocorreu na comemoração colorada, quando Estevão – que converteu o quinto e último pênalti – deixou de lado a comemoração para provocar a torcida rival.

Os jogadores adversários, já de cabeça quente pela desclassificação, não gostaram. Houve troca de ofensas, empurrões e intervenção da Polícia Militar para evitar que os ânimos acirrados descambassem em pancadaria.

Principais lances

Com apenas 3 minutos, os guris gaúchos já levavam perigo ao adversário. Estêvão recolheu pela direita e mandou um chute cruzado venenoso. O goleiro salvou com ponta dos dedos. Menos de dois minutos depois, Lucca puxou um bonito voleio dentro da área e Luiz Vitor novamente defendeu.

Aos 8, Jonathan avançou em velocidade pela esquerda e cruzou rasteiro no segundo poste, mas Lucca não conseguiu finalizar. Depois disso, a Portuguesa conseguiu conter as ações coloradas e as oportunidades diminuíram. A comissão técnica colorada fez algumas alterações na segunda etapa em busca de novos caminhos rumo ao gol adversário.

Aos 28, Lucca lançou Allison com liberdade dentro da área. O camisa 10 bateu de canhota na saída do goleiro, que conseguiu fechar o ângulo e salvar o time paulista.

As mudanças até que surtiram efeito e o time passou a ser mais agressivo, mas a bola teimava em não entrar. Aos 33, Matteo arrematou com força de fora da área e o goleiro defendeu em dois tempos.

Passados três minutos, Samuel recebeu pela direita da grande área, cortou pra dentro e bateu de perna esquerda sobre o alvo.

Na disputa por penalidades, o Inter foi impecável e teve 100% de aproveitamento nas cobranças. Allison, Rangel, Matteo, Leonardo e Estêvão balançaram as redes, enquanto Lucas Flores defendeu a batida de Carlos Henrique.

Ficha técnica

Internacional: Lucas Flores; Guilherme Varjão, João Pedro, João Felix e Luca Ryan (Samuel); Bizescki (Lukayan), Gustavo (Matteo), Jonathan (Rangel), Allison e Estêvão; Lucca (Leonardo). Técnico: João Miguel.

Local: Estádio Municipal Santana de Parnaíba.

Arbitragem: Tiago Mattos da Silva, auxiliado por Alex Alexandrino e José Lucas Cândido de Souza (trio de SP).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter