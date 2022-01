Inter Equipe Sub-20 do Inter vence o Flamengo paulista por 3 a 0 e avança de fase na “Copinha”

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2022

Gols foram marcados por Estêvão, Lucca e Jonathan. (Foto: Reprodução/Twitter S.C. Internacional)

Jogando em um campo molhado pela chuva na cidade paulista de Mogi das Cruzes na noite desta quinta-feira (13), o time Sub-20 do Inter bateu por 3 a 0 a equipe do Flamengo-SP, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a “Copinha”. Os gols foram marcados por Estêvão, Lucca e Jonathan. Com esse resultado, os guris colorados avançaram para a próxima fase da competição.

Quando o cronômetro marcava 7 minutos, o time gaúcho conseguiu abrir o placar. Estévão, na jogada, roubou de fora da área. O camisa 11 dominou, ajeitou para bater e mandou rasteiro, no canto do gol da equipe de Guarulhos.

O duelo seguiu bastante equilibrado. Aos 18, o Inter apareceu novamente com perigo. O time chegou com Alisson, que arrancou na frente do gol, venceu a marcação de dois adversário e mandou em direção à meta. No entanto, a zaga afastou o perigo.

Após ficar mais truncada, a partida só foi ter um novo perigo aos 26. Na jogada, em um balão, a bola chegou em Lucca, que saiu em velocidade, alcançando a entrada da área, onde mandou uma bomba. Com os pés, o goleiro do Flamengo afastou.

O Flamengo-SP teve uma grande chance na sequência. Aos 27, o time apareceu em uma cobrança de falta. No entanto, a zaga colorada afastou, com uma cabeçada de Lucas Ryan, e evitou o gol de empate.

Após os 30 minutos de jogo, o Colorado passou a controlar a partida, fazendo com o Flamengo-SP explorasse mais o jogo, principalmente pelo lado direito. No entanto, a equipe de Guarulhos acabou parando na defesa colorada.

O Colorado teve uma boa chance aos 47. Estévão roubou a bola e partiu em velocidade, dando um passo certeiro para Alisson. O camisa 11 arrancou em velocidade e chegou na cara do gol, mas mandou errado para Lucca, deixando para o goleiro Thiago.

Com o uso de sinalizadores por parte da torcida do Flamengo-SP, a partida teve que ser paralisada por pouco tempo. Além disso, começou com muita falta, tornando o duelo mais truncado.

Aos 7, o Flamengo-SP apareceu em perigo com a bola parada. Em falta, a equipe paulista teve a bola indo direto pro gol, mas Lucas Flores espalmou. Depois, em cobrança de escanteio, Lucca afastou.

Aos 10, o Internacional ampliou o placar. Estévão cobrou escanteio, mas ninguém finalizou. Alisson foi até a linha de fundo, não deixou sair e cruzou para Lucca, que dominou, girou e mandou para o fundo das redes.

​Não demorou muito para que o Inter ampliasse o placar. Aos 18, pelo lado esquerdo, Jonathan recebeu e partiu em velocidade. O camisa 18 chegou perto da área e bateu colocado, ampliando a vantagem para o Inter.

O Colorado seguiu pressionando e não deu moleza para o Flamengo-SP. Aos 31, o Inter teve perigo com Alisson e Lucca, que não conseguiram balançar as redes por conta da defesa do goleiro Thiago.

O Flamengo-SP tentou ainda ao final da partida. Aos 43, Hugo tentou, em bola parada de falta. Ele mandou o cruzamento para Mega, que tocou ao lado do gol de Lucas Flores.

Equipe principal

Já entre o elenco principal, o trabalho foi pesado em mais um dia de calor no centro de treinamentos do Parque Gigante. Durante a manhã, o grupo começou com exercícios na academia e depois foi ao gramado.

A comissão técnica montou no campo um circuito físico, com diversas estações de treinamento, inclusive na areia ao lado do gramado. Após atividades de força e resistência, os atletas foram divididos em grupos e fizeram trabalhos técnicos com bola.

De um lado, confronto de um contra um, do outro, um duelo de dois contra dois, exigindo muita movimentação e finalizações. Como de costume, o treinamento foi encerrado com mais um trabalho físico, desta vez com corridas de ida e volta no meio do campo.

O grupo colorado retoma os trabalhos na manhã desta sexta-feira (14). Serão mais dois turnos, dando sequência na pré-temporada.

