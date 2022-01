Geral “Era uma bola vermelha gigante”, diz mulher que viu meteoro em Goiás

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2022

Bólido provoca clarão em Goianira. (Foto: Sara Aguiar/Arquivo Pessoal)

A passagem de um meteoro foi flagrada por câmeras de segurança cruzando o céu em cidades goianas. Uma moradora de Goianira conta que ficou impressionada com o que viu. Vídeos mostram o bólido – rocha que entra na atmosfera da Terra – passando também por Catalão, no sudoeste do Estado.

“Era igual fogo, uma bola vermelha e gigante! Ficamos alvoroçados, doidinhos. No outro dia voltamos a câmera e vimos que registrou”, contou Divina Jaqueline dos Santos, moradora de Goianira.

O meteoro cruzou o céu na noite de sexta-feira (15). Jaqueline contou que ela e os amigos estavam em casa quando todos foram para a garagem e avistaram o fenômeno. O vídeo ainda mostra quando eles olham para o céu no momento exato. “A gente já estava saindo de casa quando olhamos para cima e vimos”, disse.

Outra imagem de câmera de segurança filmou o fenômeno passando pelo céu de Catalão. As imagens são da casa do morador Jamilson Nóbrega. “Puxei a câmera no outro dia e vi a filmagem. Achei muito interessante”, contou.

O que é um bólido

Sandro Lib, membro da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), explica que o meteoro é um bólido – uma rocha que entra na atmosfera da Terra com grande velocidade. O especialista contou que ainda não se sabe o local exato da queda.

“Nossas estações registraram a passagem em Minas Gerais, Goiás e São Paulo. Foi uma passagem belíssima. Ainda não sabemos o local exato da queda dele. É um registro único”, disse Sandro. As informações são do portal de notícias G1.

