Rio Grande do Sul Na Região Metropolitana de Porto Alegre, ERS-118 terá interdição temporária na alça de acesso à BR-290 nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

A interdição será realizada a partir das 7h, com previsão de término às 18h. Foto: ACS Daer A interdição será realizada a partir das 7h, com previsão de término às 18h. (Foto: ACS/Daer) Foto: ACS Daer

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), informa que, nesta quarta-feira (23), será necessária a interdição temporária da ERS-118 em uma das alças de acesso à BR-290 (Freeway), localizada no entroncamento entre essas rodovias. A interdição será realizada a partir das 7h, com previsão de término às 18h.

A intervenção é uma das etapas para a continuidade das obras de alargamento da rodovia e ocorrerá na alça de acesso a Porto Alegre, destinada aos condutores que trafegam pela ERS-118 no sentido de Alvorada para Gravataí.

No período, serão realizados serviços de implantação de dispositivos de drenagem superficial e profunda, bem como alargamento da plataforma de rodagem por meio da execução de pavimentação asfáltica no segmento. O Daer informa que a implantação da nova interseção e seus dispositivos permitirá o aumento da capacidade da pista, contribuindo para a fluidez do trânsito local e regional, especialmente nos pontos de maior conflito e demanda operacional.

Durante o período de bloqueio, os condutores que desejarem acessar a BR-290 em direção à capital deverão utilizar como rota alternativa o retorno existente, aproximadamente à 500 metros próximo à trincheira do Distrito Industrial de Gravataí. O trecho estará devidamente sinalizado e em condições operacionais para absorver a demanda de tráfego desviada.

Acesso municipal

Em outra frente, a pavimentação do acesso municipal entre Benjamin Constant do Sul, no Alto Uruguai, e a RSC-480, em São Valentim, está em pleno andamento. A obra na ERS-487, que abrange um trecho de cinco quilômetros, representa um investimento de R$ 21 milhões do Tesouro do Estado.

Os trabalhos são executados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt). Entre os km 3,4 e 4,8, os serviços de terraplenagem, drenagem e implantação da sub-base já foram concluídos. A previsão é que, na próxima semana, seja iniciada a fase de implantação das camadas de base do pavimento, que antecedem a aplicação da capa asfáltica. O novo acesso deve ser entregue em 2026.

O secretário de Logística e Transportes do Estado, Juvir Costella, destaca a importância estratégica da obra para a região: “Este acesso asfáltico é fundamental para o desenvolvimento de Benjamin Constant do Sul, garantindo mais segurança, fluidez e, principalmente, impulsionando a economia local. É mais um investimento do Governo do Estado que visa qualificar a infraestrutura gaúcha e melhorar a qualidade de vida da população”, destaca.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, ressalta o bom ritmo dos trabalhos: “Estamos acompanhando de perto o progresso dessa obra, que segue no ritmo esperado e dentro do cronograma. A conclusão dos serviços de terraplenagem e drenagem, e a proximidade da fase de pavimentação, demonstram a eficiência e o empenho das equipes para entregar essa importante ligação à comunidade o mais breve possível”, salienta.

