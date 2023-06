Rio Grande do Sul ERS-324 tem restrição de tráfego, entre Casca e Paraí, no Norte do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2023

Nesses três dias, haverá alterações no tráfego pela rodovia, devido a obras para a substituição de um bueiro Foto: Divulgação/Selt Nesses três dias, haverá alterações no tráfego pela rodovia, devido a obras para a substituição de um bueiro. (Foto: Divulgação / Selt) Foto: Divulgação/Selt

Nos dias 12, 13 e 14 de junho, os motoristas e usuários que circulam pela ERS-324, entre Casca e Paraí, no Norte do Rio Grande do Sul, devem ficar atentos. Nesses três dias, haverá alterações no tráfego pela rodovia, devido a obras para a substituição de um bueiro na altura do km 256.

A passagem de veículos leves será feita por meio de um desvio, construído na lateral da pista. Já os veículos pesados serão liberados a cada 30 minutos.

A orientação da 6ª Superintendência Regional de Passo Fundo é que os motoristas evitem o trecho, se possível.

