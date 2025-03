Esporte Escalação da Seleção Brasileira de futebol deve ter mudanças contra a Argentina nesta terça

Por Redação O Sul | 24 de março de 2025

Das seis mudanças anunciadas por Dorival, quatro são forçadas por lesão e suspensão, e duas por opção técnica.

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, confirmou seis mudanças na equipe para o clássico contra a Argentina. O duelo acontece nesta terça-feira (25), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. A bola rola a partir das 21h.

Das seis mudanças anunciadas, quatro são forçadas por lesão e suspensão, e duas por opção técnica. Estão fora da equipe Alisson e Gerson, lesionados, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, por suspensão, além de Vanderson e João Pedro, por opção técnica. Os atletas foram titulares na vitória contra o Colômbia, na última quinta-feira (20), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. No lugar deles entram: Bento, Wesley, Murillo, André, Joelinton e Matheus Cunha.

Essa formação foi esboçada no treino do último domingo. Na ocasião, Dorival testou Savinho entre os titulares. O técnico explicou o que espera de Matheus Cunha na vaga de João Pedro.

“O Matheus tem liberdade de movimentação juntamente com o Vini, de meia-atacante, de segundo atacante… vai depender muito da maneira como a Argentina se posicionar em campo. Nós estamos preparados para toda e qualquer situação. Eu espero que a gente tenha um jogo que flua com um pouco mais de naturalidade no jogo de amanhã”, disse o técnico da Seleção Brasileira.

Dorival convocou Weverton, Beraldo, Ederson e João Gomes para substituir os jogadores sem condições de atuar nesta terça. O comandante brasileiro também falou sobre a evolução de Wesley e valorizou a atuação de Vanderson contra a Colômbia.

“Wesley vem em um processo de evolução. Vanderson fez uma boa partida, marcou um dos jogadores mais perigosos do futebol mundial. Teve grandes duelos com eles. Quando Wesley entrou, nós ganhamos um pouco mais porque o Vanderson esgotou um pouco mais por ter grandes passagens e bons duelos. Espero que o Wesley possa ter o mesmo nível que apresentou no Flamengo. A apresentação dele, a liberdade de movimento. A Argentina não tem um jogador fixo nessa posição”, frisou.

Ciente da rivalidade envolvida na partida, Dorival tentou baixar a temperatura do confronto:

“Primeiro que é um grande clássico do futebol mundial. Vai existir a luta em campo, mas vai existir o respeito entre as duas equipes. Vamos buscar jogar futebol. Estamos indo jogar com a seleção campeã do mundo e da Copa América. A equipe que mais venceu nos últimos anos. Procurar jogar o nosso melhor futebol. Tentando buscar um grande resultado, respeitando em todas as condições. Sendo sendo respeitados com certeza. Entendendo que uma partida de futebol é resolvida dentro de campo onde teremos 22 grandes atletas do futebol mundial. Aí sim, fazendo um duelo, mas tudo isso resolvido dentro das quatro linhas”, finalizou.

O Brasil está na terceira colocação das Eliminatórias com 21 pontos. São seis vitórias, três empates e quatro derrotas na competição. A Argentina, que vem de vitória diante do Uruguai por 1 a 0, lidera a competição. São 28 pontos (nove vitórias, um empate e três derrotas).

Dessa forma, o Brasil deve ir a campo com: Bento, Wesley, Marquinhos, Murilo e Guilherme Arana; André e Joelinton; Raphinha, Rodrygo, Matheus Cunha e Vini Jr.

