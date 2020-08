Entre os dias 24 e 29 de agosto, a Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre – Conservatório Pablo Komlós realiza um evento inédito em suas redes sociais. Com coordenação dos professores Israel Oliveira, José Milton Vieira, Tiago Linck e Wilthon Matos, a primeira edição da Semana dos Metais oportuniza a troca de experiências em palestras, apresentações, masterclasses e simulado de audições orquestrais com destacados instrumentistas desta família de instrumentos. A programação é gratuita e acontece de maneira online, por meio da plataforma Zoom e da página da Escola, no Facebook. Todas as atividades propostas são abertas ao público, e, durante as rotinas de aquecimento, os participantes são convidados a utilizar seus instrumentos e praticar junto com os professores. As inscrições podem ser realizadas até o dia 21 de agosto, mediante ao envio do nome completo do participante e do endereço de e-mail para metais.escoladaospa@gmail.com.

Além das sessões de aquecimento conduzidas pelos professores da Escola da OSPA, estão confirmadas as participações dos músicos Alexandre Magno (UFPB), Christian Morabito (Orquestra Filarmônica de Buenos Aires), Filipe Queirós (Osesp), Ricardo Carmargo (BSESP) e Valentín Garvie (ex-membro do Ensemble Modern Frankfurt). Na programação, destacam-se palestras sobre o conceito de embocadura para metais, como organizar uma rotina de estudos saudável, distonia focal, preparação para audições de orquestra, versatilidade na carreira musical, bem como um debate entre os professores da Conservatório e o diretor artístico e maestro da OSPA, Evandro Matté, que aborda o atual mercado musical e as possibilidades de atuação profissional para jovens músicos. No penúltimo dia do evento, haverá uma simulação de audições orquestrais. Para o simulado, cinco músicos (trompete, trompa, trombone, tuba e eufônio) serão selecionados a partir do envio de vídeo próprio, publicado no YouTube, contendo os excertos disponibilizados pela orquestra.

Para participar da pré-seleção, os interessados devem enviar o link do vídeo, publicado no YouTube, até o dia 17 de agosto para o e-mail metais.escoladaospa@gmail.com. Durante o simulado, os participantes selecionados terão seus vídeos transmitidos e poderão vivenciar situações reais de performance com a avaliação de uma banca composta pelos professores de metais da Escola da OSPA. Aliada às atividades online, no último dia do evento, os professores realizam um recital na Casa da OSPA, pelo projeto OSPA Live. A apresentação acontece no dia 29 de agosto, às 17h, e é transmitida ao vivo, através do canal do YouTube da orquestra. Todas as demais atividades são transmitidas pela página da Escola da OSPA, no Facebook.

I Semana dos Metais | Escola de Música da OSPA

De 24 a 29 de agosto de 2020

No Zoom e na página do Facebook da Escola de Música da OSPA

Inscrições para o evento: Até 21 de agosto, mediante ao envio do nome completo do participante e do endereço de e-mail para metais.escoladaospa@gmail.com.

Inscrições para simulação de audições orquestrais: Até 17 de agosto, a partir do envio do link do Youtube, com o vídeo interpretando o excerto do instrumento de domínio para o mesmo e-mail.

Programação

24/08:

11h às 12h30 – Sessão de aquecimento, com o tubista e professor Wilthon Matos

16h às 17h – Palestra “O eufônio nas orquestras brasileiras”, com Ricardo Camargo.

18h às 19h30 – Palestra “Como estar sempre preparado para audições”, com Filipe Queirós

25/08:

11h às 12h30 – Sessão de aquecimento, com o trombonista e professor José Milton Vieira

18h às 19h30 – Palestra “Distúrbios da embocadura”, com Alexandre Magno

26/08:

11h às 12h30 – Sessão de aquecimento, com os trompistas e professores Israel Oliveira e Christian Morabito

18h às 19h30 – Palestra “O conceito de embocadura e suas complexidades”, com Christian Morabito

27/08:

11h às 12h30 – Sessão de aquecimento, com o trompetista e professor Tiago Linck

18h às 19h30 – Palestra “A importância e como tornar-se um músico versátil”, com Valentín Garvie

28/08:

11h às 12h30 – Simulado para audições orquestrais.

18h às 19h30 – “O mercado musical atual e suas oportunidades”, com Evandro Matté, Israel Oliveira, José Milton Vieira, Tiago Linck e Wilthon Matos

29/08

17h – Recital de encerramento, com os professores de metais da Escola de Música da OSPA e com o músico da OSPA Elieser Fernandes Ribeiro.