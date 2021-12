Acontece Escola Sesc de Novo Hamburgo realiza atividades para facilitar a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2021

(Foto: Divulgação/ iStock)

A mudança da Educação Infantil para o Ensino Fundamental é um grande acontecimento na vida das crianças e de suas famílias. Por isso, um suporte especial nesse momento é muito importante para facilitar o processo. Na Escola Sesc de Novo Hamburgo, os pais e os alunos podem contar com atividades que ajudam nessa transição.

“Atualmente nós temos, além do Sesquinho, o Ensino Fundamental. Então muitas famílias optaram por permanecer conosco, o que auxilia muito, porque as crianças já conhecem os espaços, os colegas e as professoras. Mas a gente acolhe aquelas que vêm da comunidade como um todo, integrando esses alunos que estão chegando”, explica a Supervisora Pedagógica da Escola, Glauciane Steyer Maretoli.

Entre as atividades desenvolvidas, estão visitas dos alunos da pré-escola às instalações onde fica o Primeiro Ano, além de outros espaços, principalmente para alunos de fora do Sesquinho. “Nós fazemos reuniões especiais com os pais, falando sobre essa transição de uma modalidade de educação para outra e abrindo para perguntas que eles possam compreender melhor sobre esse rito de passagem. Também fazemos antes de iniciar o período letivo uma entrevista, para conhecer um pouquinho mais a família e mostrar os espaços da escola”.

Os interessados em saber mais sobre esse trabalho e sobre as Escolas Sesc, podem entrar em contato pelo telefone (51) 3595-1323. As matrículas devem ser feitas diretamente na Unidade, que fica na Rua Bento Gonçalves, 1537. Mais informações estão disponíveis no site, clique aqui.

