Brasil Viradouro é a campeã do carnaval do Rio e conquista o 3º título da história com enredo sobre serpente mítica

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2024

A escola foi a vice-campeã de 2023. Foto: Sad Coxa/Imprensa Rio Carnaval A escola foi a vice-campeã de 2023. (Foto: Sad Coxa/Imprensa Rio Carnaval) Foto: Sad Coxa/Imprensa Rio Carnaval

A Unidos da Viradouro venceu, nesta quarta-feira (14), é a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Esse é o terceiro título da agremiação de Niterói, que também foi campeã em 2020 e 1997. A escola foi a vice-campeã de 2023.

A agremiação foi a última escola a desfilar na Sapucaí na segunda noite de desfiles do Rio de Janeiro, que aconteceu na segunda-feira (12). Com o enredo “Arroboboi, Dangbé”, a Viradouro apostou no culto ao vudum serpente como trunfo. O desfile, assinado pelo carnavalesco Tarcísio Zanon, contou a história das sacerdotisas voduns, mulheres escolhidas e iniciadas em ritos de louvor à serpente sagrada.

O segundo lugar ficou para a Imperatriz Leopoldinense, que venceu no ano passado e a Grande Rio ficou com a terceira posição.

Vale citar que nesta quarta-feira (14), a direção das escolas Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense, Mocidade e Beija-Flor enviaram à Liesa um documento pedindo punição à Viradouro por uma possível irregularidade na sua Comissão de frente, durante o desfile.

No início da apuração, foi informado pelo presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, que a Liga aceitou os recursos, analisará os pedidos, e divulgará o resultado até esta quinta-feira (15).

As escolas alegam que a rival tinha mais integrantes que o permitido na ala e o regulamento prevê perda de até 0,5 na pontuação da agremiação. Entretanto, mesmo que a escola levasse a penalidade, não faria diferença, já que ela venceu com uma diferença de 0,7 em relação ao segundo lugar.

Ao todo, doze escolas de samba cruzaram a Marquês de Sapucaí no domingo (11) e na segunda-feira (12) e foram avaliadas em nove quesitos, por quatro jurados. A escola Unidos do Porto da Pedra foi rebaixada para a Série Ouro, após receber a menor nota e ficar em último lugar na colação geral do Grupo Especial.

Classificação completa

Unidos de Viradouro – 270 pontos

Imperatriz Leopoldinense – 269,3 pontos

Acadêmicos do Grande Rio – 269,2 pontos

Acadêmicos do Salgueiro – 269,0 pontos

Portela – 268,9 pontos

Unidos de Vila Isabel – 268,8 pontos

Estação Primeira de Mangueira – 268,8 pontos

Beija-Flor – 268,5 pontos

Unidos do Tuiuti – 268,3 pontos

Mocidade Independente de Padre Miguel – 267,2 pontos

Unidos da Tijuca – 265,7 pontos

Unidos do Porto da Pedra – 264,9 pontos

