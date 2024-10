Rio Grande do Sul Escolas estaduais de três cidades gaúchas recebem mais de R$ 550 mil em melhorias

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Instituição de Santa Maria recebeu R$ 218 mil para acabar com infiltrações. (Foto: Giselle Souto/SOP)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria da Educação (Seduc) iniciou três obras em escolas estaduais de três cidades gaúchas. Do total investido de R$ 552,5 mil, o maior valor (R$ 218 mil) tem como destino o Colégio Estadual Manoel Ribas, uma das mais antigas instituições de Santa Maria (Região Central) e que também está recebendo R$ 647 mil, mediante parceria com entidade voluntária.

Completam a lista outras duas instituições estaduais, que juntas atendem a quase 2 mil alunos. Uma atua no Ensino Médio de Santo Augusto (Noroeste do Estado) e conta com recursos de R$ 181 mil para melhorias. Já a outra é de Ensino Fundamental em Camaquã (Centro-Sul) e foi contemplada com R$ 153 mil.

Colégio Manoel Ribas (Santa Maria)

– Investimento: R$ 218 mil.

– Obra: saneamento das infiltrações.

– Início: 17 de setembro.

– Prazo de conclusão: 60 dias.

– Fiscalização: 8ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop).

– Empresa responsável: 4D Construções.

– Alunos: 883.

– Endereço: rua José do Patrocínio nº 85 (Centro).

Escola Doutor Carvalho Bastos (Camaquã)

– Investimento: R$ 153 mil.

– Obra: adequação de rampas e construção de um sanitário para pessoas com necessidades especiais (PNE).

– Início: 18 de setembro.

– Prazo de conclusão: 90 dias.

– Fiscalização: 12ª Crop, de Guaíba.

– Empresa responsável: Jorge Henrique Soares de Assis.

– Alunos: 342.

– Endereço: rua Jose Bonifácio nº 298 (bairro Vila Nova).

Escola Santo Augusto (Santo Augusto)

– Investimento: R$ 181 mil.

– Obra: substituição do piso da quadra do ginásio e dos refletores.

– Início: 13 de setembro.

– Prazo de conclusão: 90 dias.

– Fiscalização: 17ª Crop, de Santa Rosa.

– Empresa responsável: M. P. Mezzaroba.

– Alunos: 692.

– Endereço: rua Professor Romalino Torres nº 108 (bairro Floresta).

Edital para seleção de diretores e vices

Foi publicado na segunda-feira (30) um novo edital com os cronogramas do processo seletivo para diretores e vices de escolas estaduais no período de 2025 a 2027. Além da ampliação do prazo para inscrição no Curso Preparatório de Gestão Escolar (uma das etapas obrigatórias da seleção) até 5 de outubro, o edital prevê a prova de conhecimento específico para 1º de novembro.

A avaliação é composta por 60 questões objetivas e três estudos de caso, sendo necessária a obtenção de pelo menos 60% de acertos para aprovação. Será aplicada de forma digital, utilizando chromebooks fornecidos pela Secretaria da Educação (Seduc) nos municípios-sede das Coordenadorias Regionais da Educação.

Após a divulgação dos resultados da avaliação, os candidatos aprovados na prova deverão formalizar suas candidaturas entre 2 e 6 de dezembro, por meio da apresentação de um Plano de Gestão e demais documentos à Comissão Eleitoral Escolar. A homologação dos candidatos ocorrerá até 9 de dezembro, sendo que a campanha eleitoral será organizada entre 10 e 15 de dezembro.

A eleição, marcada para 16 de dezembro, será realizada de maneira eletrônica, permitindo a participação de professores, alunos e responsáveis por meio de um aplicativo desenvolvido pela Seduc. Se houver segundo turno, a votação será no dia 20 de dezembro.

O resultado das eleições em primeiro turno será divulgado em 18 de dezembro. No caso de disputa em segundo turno, a divulgação será no dia 23 de dezembro.

As chapas vencedoras em primeiro turno serão homologadas até 20 de dezembro, enquanto aquelas que ganharem em segunda turno terão a homologação em 23 de dezembro. Já a designação começará a contar a partir de 1° de janeiro. Os diretores e vice-diretores eleitos assumirão seus cargos para um mandato de três anos.

As mudanças no regramento do processo seletivo foram aprovadas pela Assembleia Legislativa em 2023. As alterações atualizaram as normas da Gestão Democrática das Escolas para cumprir as exigências previstas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Para receber os recursos de complementação do governo federal relativos aos valores mínimos por aluno, os Estados e municípios precisam ter critérios de mérito e desempenho do provimento dos gestores nas escolas. Saiba mais em educacao.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/escolas-de-tres-cidades-gauchas-recebem-mais-de-r-550-mil-em-melhorias/

Escolas estaduais de três cidades gaúchas recebem mais de R$ 550 mil em melhorias

2024-10-03