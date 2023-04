Rio Grande do Sul Escolas municipais e estaduais de 495 das 497 cidades gaúchas realizam ações de incentivo à cultura da paz

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2023

Iniciativa tem entre as suas prioridades a criação de ambientes acolhedores e de tolerância. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Rosa)

A partir desta segunda-feira (24), escolas municipais e estaduais de 495 das 497 cidades do Rio Grande do Sul realizarão ações de incentivo à cultura da paz. Equipes das Secretarias da Educação e da Saúde já estão mobilizadas para a iniciativa, que tem como foco a integração entre as pessoas, a criação de ambientes acolhedores e a solidariedade entre os membros da comunidade escolar.

Dentre as atividades sugeridas estão a revitalização de espaços físicos, plantio de árvores, apresentações de música e poesia, troca de receitas culinárias, prática de esportes e outras atividades físicas, bem como o estímulo à manifestações de gratidão. Além disso, recomenda-se que sejam contemplados os seguinte itens:

– Conscientização ambiental.

– Direitos humanos.

– Combate à violência.

– Prevenção de acidentes.

– Alimentação saudável.

– Saúde bucal, auditiva e ocular.

– Prevenção à covid.

– Vacinação.

– Saúde sexual e reprodutiva.

– HIV/IST (infecções sexualmente transmissíveis).

– Riscos do uso e abuso de álcool, tabaco e outras drogas.

O incentivo à cultura de paz é uma das 13 ações do Programa Saúde na Escola (PSE), estratégia de integração e articulação permanente entre as comunidades e os setores da educação e da saúde. A implementação se dá a partir da adesão aos objetivos e às diretrizes da iniciativa, e contempla ações voltadas para crianças, adolescentes e jovens do ensino básico em âmbito público.

Em breve, a Secretaria Estadual da Educação (Seduc) distribuirá a dirigentes de instituições de ensino a cartilha “Paz e Segurança: em Busca de um Clima Escolar Seguro e Acolhedor”. O material oferece orientações sobre combate à desinformação, uso de redes sociais por estudantes e pais, protocolos de segurança e patrulhamento policial.

Além disso, a partir de maio serão promovidas atividades formativas para ajudar os profissionais do setor nos desafios que envolvem convivência, saúde mental e mediação de conflitos. “Até pouco tempo, o Brasil não estava habituado a esse tipo de ataque”, ressalta a titular da pasta, Raquel Teixeria. “É algo novo, que precisamos discutir”.

Segurança pública

Na quarta-feira (19), representantes da Brigada Militar (BM) detalharam estratégias para ampliar a prevenção de ataques a escolas no Rio Grande do Sul. Dentre as medidas apresentadas está o patrulhamento e visitas de policiais a instituições de ensino. O subcomandante-geral da BM, coronel Douglas da Rosa Soares, frisou: “Temos 2.095 policiais militares envolvidos no patrulhamento e realizamos uma média de 2 mil visitas em escolas, contribuindo para levar calma às comunidades”.

Ele também chamou a atenção para a importância da colaboração coletiva: “É preciso que as pessoas nos avisem, por meio do telefone 190, sobre qualquer movimentação suspeita. Isso vai auxiliar bastante o nosso trabalho”. O oficial frisou, ainda, a recomendação de que as rotinas das escolas não sejam alteradas por funcionários, professores e alunos.

(Marcello Campos)

