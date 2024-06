Geral Escolhida empresa que construirá nova ponte sobre o Rio Forqueta na ERS-130

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ponte sobre o Rio Forqueta foi totalmente destruída. (Foto: EGR divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt), que atua junto à Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), concluiu mais uma etapa no processo para a reconstrução da ponte sobre o Rio Forqueta, entre Arroio do Meio e Lajeado, localizada no quilômetro 75 da ERS-130. A estrutura foi danificada pelas intensas chuvas no Vale do Taquari.

Nessa sexta-feira (31), a EGR homologou a empresa vencedora da disputa pública realizada na última terça-feira (28) no site de pregões do Banrisul. Cinco empresas participaram da disputa pelo menor valor global. A Engedal Construtora de Obras Ltda fará a elaboração do projeto e a construção da nova ponte. A ordem de início será assinada nos próximos dias.

Estimada em mais de R$ 14 milhões, a nova ponte terá 150 metros de extensão, com duas pistas no pavimento principal. A estrutura ficará acima do nível das cheias anteriores, para garantir maior segurança à população em cenários climáticos futuros.

O projeto leva em consideração a alta densidade de tráfego na região, com mais de 2,6 milhões de veículos, incluindo 613 mil caminhões e automóveis comerciais, cruzando o trecho anualmente. A previsão é concluir a obra – financiada com recursos próprios provenientes da praça de pedágio da EGR – no prazo de seis meses.

A construção de uma ponte com essas características não apenas implica em um desafio técnico mais complexo, mas também demonstra o compromisso em oferecer soluções de infraestrutura que atendam plenamente às necessidades locais. Outra novidade é o planejamento de um espaço dedicado a pedestres e ciclistas, oferecendo novas opções de mobilidade sustentável e acessibilidade às comunidades de Lajeado e Arroio do Meio.

O diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, destacou a importância dessa obra como um símbolo de conexão, ressaltando a importância da ponte para a mobilidade e a economia do Estado. “Essa construção significa muito mais do que erguer estruturas de concreto e aço sobre o rio. Ela representa, acima de tudo, a materialização de conexões, de caminhos que unem pessoas, comunidades e oportunidades. Cada viga a ser colocada vai simbolizar a superação de desafios, o progresso e a promessa de novos horizontes”, declarou.

De acordo com Vanacôr, com a conclusão do pregão, a EGR reafirma o compromisso com a comunidade do Vale do Taquari de buscar soluções rápidas e seguras para atender às necessidades da região, severamente impactada pelos eventos meteorológicos que atingiram o Rio Grande do Sul. A obra integra o plano de recuperação das rodovias afetadas pelas enchentes, demonstrando o compromisso com a comunidade e a busca por soluções ágeis e eficazes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/escolha-da-empresa-que-construira-nova-ponte-sobre-o-rio-forqueta-na-ers-130-e-homologada/

Escolhida empresa que construirá nova ponte sobre o Rio Forqueta na ERS-130

2024-05-31