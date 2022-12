Política Escolha para a Polícia Rodoviária Federal deflagra a primeira crise entre aliados de Lula contrários à Lava Jato

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2022

Escolha de Flávio Dino enfureceu dirigentes petistas e grupo que reúne advogados aliados de Lula e críticos aos métodos de investigação da Lava Jato Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Escolha de Flávio Dino enfureceu dirigentes petistas e grupo que reúne advogados aliados de Lula e críticos aos métodos de investigação da Lava Jato. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A escolha do policial Edmar Moreira Camata para comandar a Polícia Rodoviária Federal (PRF) enfureceu dirigentes petistas e integrantes do grupo Prerrogativas, que reúne advogados aliados de Lula e críticos aos métodos de investigação da Lava Jato. Camata é um conhecido defensor da Lava Jato, e várias vezes se manifestou a favor das prisões da operação – inclusive a de Lula, que depois de ficar 580 dias encarcerado em Curitiba, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, teve as sentenças anuladas pelo Supremo Tribunal Federal em 2021.

Em 2018, Camata foi candidato a deputado federal pelo PSB capixaba com o lema “para a Lava Jato não acabar”.

Às vésperas do primeiro turno e com Lula preso, escreveu no Facebook:

“Até agora, já foram condenadas 188 pessoas na Operação Lava-Jato. Se as penas fossem somadas dariam 1861 anos e 20 dias. Não podemos deixar a maior operação anticorrupção do país parar, você concorda? Vote em um candidato que garanta a continuidade de pacotes anticorrupção.”

Reação imediata

Assim que o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou que Camata será o novo chefe da PRF, o grupo de WhatsApp do Prerrogativas – entre os quais estão diversos advogados de réus da Lava Jato –, entrou em polvorosa.

“Essa indicação do novo diretor geral da PRF é um desastre. O cara é admirador do Moro e do Dallagnol”, escreveu um integrante do Prerrogativas num grupo de WhatsApp. “Um absurdo total. Está deflagrada a primeira crise”, concordou outro membro.

Acontece que vários integrantes do grupo estão sendo convidados para cargos no governo Lula, inclusive no Ministério da Justiça. Se a indicação de Camata for confirmada, ele vai encontrar no ministério alguns ferozes adversários da Lava Jato – incluindo o futuro secretário Nacional de Justiça, Augusto Botelho, que foi advogado da empreiteira Odebrecht.

Por isso, uma ala do Prerrogativas tenta conter os ânimos para evitar que a insatisfação ganhe contornos públicos.

Apoio ao novo ministro

Na troca de mensagens, vários integrantes se manifestaram pedindo que as críticas se mantivessem entre eles. Mas, após a publicação desta reportagem, os advogados Fernando Fernandes e Carol Proner, ambos do Prerrogativas, enviaram mensagem informando que o grupo apoia Flávio Dino e o governo Lula. “Em uma frente ampla é natural certos desagrados. Não ha uma crise, não deliberamos sobre a matéria”, afirmou Fernandes.

Para o coordenador do Prerrogativas, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, “opiniões pessoais devem ser entendidas como tal, merecem nosso respeito, mas não expressam a posição de um grupo”. Questionado pela equipe da coluna se defende o nome do Camata, respondeu: “Não cabe a mim me manifestar a respeito disso. Confio em Flávio Dino, que é um dos quadros mais qualificados do campo progressista. Estou certo de que tomou a melhor decisão, levando em consideração as informações que tinha.”

Interlocutores de Flávio Dino defendem a escolha de Camata, cujo nome foi bem recebido por integrantes da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da Polícia Federal ouvidos reservadamente pela equipe da coluna.

“Lava-jatista nesse país até o Geraldo Alckmin foi”, disse um aliado de Dino, em referência ao vice-presidente eleito, ex-adversário de Lula. “É uma pessoa com amplo conhecimento da instituição, uma vez que a integra há 18 anos e ao mesmo tempo tem experiência de gestão”, justificou o futuro ministro ao anunciar o nome do novo diretor-geral da PRF nesta terça-feira.

