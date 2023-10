Cultura Esfera que custou 11 bilhões de reais é inaugurada em Las Vegas com show do U2

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2023

A "The Sphere" tem 111 metros de altura e 157 metros de largura. Foto: Divulgação A "The Sphere" tem 111 metros de altura e 157 metros de largura. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Parecia um típico show ao ar livre do U2: dois helicópteros voaram pelo céu estrelado antes de produzir holofotes sobre o deserto de Las Vegas e o vocalista Bono, que se ajoelhou no chão enquanto cantava o hit da banda de 2004, “Vertigo”.

A cena pode parecer habitual, mas, os visuais foram criados por gráficos do chão ao teto dentro da Esfera imersiva. Foi um dos vários momentos impressionantes durante o show de inauguração da “UV Achtung Baby” do U2, local de alta tecnologia em formato de globo, que abriu pela primeira vez na última sexta-feira (29).

A lendária banda de rock, que ganhou 22 Grammys, se apresentou por duas horas no enorme local esférico de última geração com áudio cristalino.

Durante toda a noite, houve uma infinidade de visuais atraentes – incluindo imagens de caleidoscópio, uma bandeira em chamas e o horizonte de Las Vegas, levando os mais de 18 mil participantes na jornada musical épica do U2.

“Que bloco chique”, disse Bono, que estava acompanhado pelos guitarristas The Edge e Adam Clayton, junto com o baterista Bram van den Berg. Ele então olhou para a tela de LED de alta resolução que projetava uma versão maior de si mesmo junto com algumas mãos em oração e sinos.

Bono então prestou homenagem ao falecido Elvis Presley, que era uma referência no entretenimento de Las Vegas. A banda arrasou na cidade desde 1987, quando filmaram o videoclipe de “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” na Strip durante uma turnê em 1987.

“Olhe para todas essas coisas (…) Elvis definitivamente não saiu deste prédio”, continuou ele. “É uma capela de Elvis. É uma catedral de Elvis. Esta noite, a entrada nesta catedral é uma senha: flerte.”

O U2 marcou presença no Sphere, espaço avaliado em R$ 11,6 bilhões, que tem 111 metros de altura e 157 metros de largura. Com excelentes efeitos visuais, a residência de 25 shows da banda começou com uma série de sucessos, incluindo “Mysterious Ways”, “Zoo Station”, “All I Want is You”, “Desire” e o novo single “Atomic City”.

Em muitas ocasiões, os membros da banda U2 eram tão grandes na tela que parecia que Bono cantava intimamente para o público de um lado, enquanto The Edge dedilhava sua guitarra para outros de um lado diferente.

A multidão incluía muitos artistas e atletas: Oprah, LeBron James, Matt Damon, Andre Agassi, Ava DuVernay, Josh Duhamel, Jason Bateman, Jon Hamm, Bryan Cranston, Aaron Paul, Oscar de la Hoya, Henrik Lundqvist, Flava Flav, Diplo, Dakota Fanning, Orlando Bloom e Mario Lopez.

O vocalista ainda reconheceu os esforços do proprietário do Sphere, James Dolan, para liderar um local que está impulsionando o cenário de áudio de concertos ao vivo com milhares de alto-falantes.

The Sphere é ideia de Dolan, presidente-executivo do Madison Square Garden e proprietário do New York Knicks and Rangers. Ele esboçou o primeiro desenho do local em um caderno.

