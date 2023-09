Acontece Espalhando Amor: ação recreativa vai doar mil bichinhos de pelúcia para crianças atingidas pelas enchentes em Encantado e Lajeado

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

Atividades gratuitas buscarão oferecer ressignificação emocional após tragédia na região. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Espalhando Amor: assim foram batizadas as duas ações que, neste sábado (30) e domingo (1º), irão reunir centenas de crianças atingidas pelas enchentes em Encantado e Lajeado para momentos de alegria, descontração e sorrisos.

Organizados por voluntários da Criamigos e do Hub Franchising do Sul, os encontros ocorrerão na Escola Municipal de Ensino Fundamental Érico Veríssimo, em Encantado (no dia 30, para crianças e familiares moradores da região alta) e na Univates (no dia 1º, para atingidos pela cheia em Lajeado e cidades vizinhas), das 9h30 ao meio-dia e das 14h às 16h30.

A expectativa dos organizadores é atender pelo menos 300 crianças e um mesmo número de pais por dia, divididos em dois grupos. Todas receberão ursinhos de pelúcia como lembrança.

A Cerimônia da Vida contará com exposição dos ursos, montagem das embalagens e cantinho da costura. Também serão feitas certidões de nascimento para os bichinhos doados, mostra das camisetinhas e um momento para vestir os brinquedos. Ainda haverá uma sessão de criação de painéis com o Atelier Prateado, que servirá para dar voz às crianças a fim que manifestem seus sentimentos e falem sobre seus sonhos.

Além disso, será promovida uma oficina para pais e professores voltada a analisar o abalo das perdas da enchente e a reconstruir uma conexão emocional positiva com as crianças através de seu novo amiguinho de pelúcia. Haverá ainda atividades de recreação e distribuição de lanche para os pequenos.

A Criamigos é uma rede de franquias com sede em Gramado, e, além de ajudar na organização do evento, irá doar mil bichinhos de pelúcia para os participantes.

