Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

Em visita à Rede Pampa, comitiva do evento apresentou a agenda completa da festa. Foto: O Sul Foto: O Sul

Diversidade musical, alegria e cultura marcarão os dias mais alegres do ano em Igrejinha. A comitiva da 34ª Oktoberfest do município anunciou a programação completa desta edição, que acontecerá de 20 a 29 de outubro, no Parque de Eventos Almiro Grings.

A entrada garante acesso a todas as atrações do evento em um parque que possui 15 mil m² de área coberta e pátio pavimentado, oferecendo conforto e segurança ao visitante. Somente o Aquece Oktober, festa open bar de chope em ambiente exclusivo que acontecerá nos dois sábados de festa, possui ingresso adquirido à parte e programação especial. Junto ao parque, o público ainda encontrará a Vila Germânica, um espaço especial que remete às tradições dos imigrantes alemães.

Além de shows, a festa oferece gastronomia típica, desfiles, encontro de danças, jogos germânicos, concurso de chope em metro, desfile do Bierwagen, Polonaise, Bierplatz, Biergarten, chopes e cervejas especiais, parque de diversões, artesanato, Oktober Pub, Essenplatz, souvenirs da festa, atividades culturais Itinerantes e a tradicional exposição das Eternas Soberanas. Neste ano, a Oktober preparou algumas novidades para o público. Uma delas será que a Vila Germânica contará com intervenções teatrais. Além disso, no dia 26 de outubro, ocorrerá o 1º Oktober Kartenspiel, um torneio de canastra. Outra estreia será do 1º Troféu Oktober de Bolão, etapa do Campeonato Estadual Feminino Série Prata.

Atividades esportivas na programação

Antes mesmo da festa começar, a 34ª Oktober promoverá uma programação esportiva. No dia 7 de outubro, acontecerá a 11ª Oktober Aventura; já no dia 08 de outubro ocorrerá a 18ª Oktober Bike. A 20ª Oktober Jipe será no dia 14 de outubro; enquanto a 3ª Corrida de Revezamento da Oktober de Igrejinha acontecerá no dia 15 de outubro. Durante a festa ainda acontecerá a 23ª Oktober Fliegen, no dia 28 de outubro.

Confira a agenda completa no site www.oktoberfest.org.br.

