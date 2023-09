Acontece Rio Grande Seguros e Previdência lança campanha para incentivar a disciplina financeira em todas as idades

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

O mote da ação é a construção de futuro por meio da fábula “A Cigarra e a Formiga”. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Discutir a construção de futuro por meio da fábula “A Cigarra e a Formiga”. Essa iniciativa move a campanha que a Rio Grande Seguros e Previdência lançou com personagens de pelúcia personalizados que remetem ao conto. Com a promoção Cigarra e Formiga, a ideia é trabalhar com diversão e criatividade os ensinamentos que fazem parte dessa história.

“Essa é uma fábula muito antiga. Estamos buscando esse conceito: faça como a formiga, não faça como a cigarra. Uma campanha que não seja vazia, que tenha sentido, que ajude as famílias na questão da disciplina financeira”, reforça César Saut, presidente da Rio Grande Seguros e Previdência.

A promoção, válida até 13 de outubro na modalidade contrate e ganhe, está vinculada à aquisição dos seguros de vida individuais e empresariais e coberturas de proteção familiar pelos correntistas do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul, com prêmio mensal mínimo no valor de R$ 80, R$ 100 e R$ 140.

Os correntistas do Banrisul que contratarem seguros de vida serão presenteados com personagens de pelúcia e/ou livro da fábula, conforme a modalidade escolhida. O brinde será entregue na agência no momento da aquisição do produto.

