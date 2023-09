Acontece Vizzano faz história ao reunir Anahí, Dulce María e Maite Perroni em sua nova campanha

Combinando um repertório que envolve estilo, apreço à cultura e entretenimento, as novas imagens da Vizzano revelam a jornada de moda que traz todos os momentos, do backstage ao palco da vida feminina.

Ao escalar simultaneamente essas três personalidades icônicas com trajetórias incríveis e donas de carreiras consolidadas – sendo a música apenas uma delas – a Vizzano celebra suas consumidoras, distribuídas em mais de 100 países, e faz um reconhecimento especial às #VizzanoLovers, que tanto prestigiam a marca.

A turnê fashionista é liderada pelos sky-high heels – como são chamados os saltos de 11 cm aplicados aos scarpins e sandálias minimalistas, além de botas over the knee, que coordenam salto wedge (anabela com 9,5 cm) e são envelopadas em vinil líquido (extra-brilhante). Propostas abertas com meia pata e sneakers arrojados também estão no repertório, entregando o feat perfeito para as transições de figurinos que acontecem, inclusive, na vida real. E para o ápice perfeito, elas, as bolsas! Um menu-desejo comandado pelos shapes mini, crossbody, shoulder e modular (que possibilita quatro maneiras de usar).

Aliás, é justamente através do styling que essa influência acontece, uma comunicação íntima e pessoal. As escolhas dos looks são solos, mas o impacto delas é universal. Como background, um cenário que estiliza a atmosfera de um show, customizado por neons em V, o logo e a inicial da marca. Isso surge iluminando o protagonismo e, obviamente, as produções do power trio mais relevante na categoria feminina que a cultura da música pop latina já produziu! A prova disso: 1,4 milhões de ingressos vendidos, espetáculos lotadíssimos, milhares de pedidos nas redes sociais por mais datas e o volume diário de conteúdo gerado na mídia nos quatro cantos do mundo!

E quem melhor do que Anahí (embaixadora da ONU Mulheres), Dulce María (escritora, atriz e defensora de temas, como educação e saúde) e Maite Perroni (envolvida em projetos com crianças e adolescentes carentes, além de ser dubladora, empresária e estilista), juntamente com a Vizzano (especialista em fashion products sustentáveis) para materializar como as mulheres detêm a expertise de evoluir padrões sem nunca renunciar a suas personalidades? Vistas como referências entre suas iguais e adoradas por sua base de fãs literalmente sem fronteiras, juntas decretam que a moda em 2023 é sim sobre o fenômeno do feminino.

Preto, branco off, pink, vermelho, nude, prata e dourado dão sentido e potência aos acordes cromáticos da estação. Na lista vip dos acabamentos, os metalizados, nas versões lisas ou em snake print (texturizados), verniz e o brilho (um must-have imprescindível), trabalhado em detalhes ou no mood maxi, harmonizam de forma singular o glamour, das musas e da marca, na playlist do lifestyle contemporâneo.

Para o bis, a marca reservou uma surpresa incrível ao fandom dessas mulheres icônicas, ativando o fan service em modo full! Para celebrar a coleção da Vizzano, Anahí, Dulce María e Maite Perroni evidenciam os highlights da marca nas fotos e no fashion film da campanha, que já está disponível nas lojas. Nova temporada desbloqueada com sucesso.

