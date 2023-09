Acontece Musical “Dancing Queen” chega aos palcos de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2023

Tributo à franquia “Mamma Mia!”, nova adaptação é dirigida por artistas gaúchos e estreia dia 21 de outubro. Foto: Maurício Closs Foto: Maurício Closs

No dia 21 de outubro estreia o espetáculo “Dancing Queen – O Musical”, adaptação do filme estrelado por Meryl Streep e Amanda Seyfried. As sessões irão ocorrer no Espaço Força e Luz (R. dos Andradas, 1223 – Centro Histórico de Porto Alegre), e os ingressos já estão à venda pelo Sympla.

O roteiro foi escrito por Júlia Leiria, professora, atriz e produtora cultural, que já participou de outra adaptação da peça em 2016. “Sempre gostei muito da história, das músicas e dos personagens. Fazem todo mundo levantar e cantar junto com a gente!”

As músicas reúnem canções da banda de pop sueca ABBA que embalaram os hits dos anos 70 e 80. “Queremos apostar na trilha sonora para que o público se identifique. É um espetáculo para todos, alto-astral e contagiante”, comenta.

O musical conta a história de Donna, que acaba de se formar e quer viver aventuras e criar memórias. Suas amigas, Tanya e Rose, juntam-se a ela performando em sua banda “Donna and the Dynamos”. Elas conhecem três pretendentes irresistíveis e misteriosos, que se apaixonam por Donna e viram seu mundo de cabeça para baixo.

Os outros membros da produção já atuaram em musicais de sucesso, que esgotaram ingressos em teatros de Porto Alegre e região, tais como “Os Miseráveis Experience”, produzido pela Bublitz Academia de Musicais, “A Very Potter Musical” e “What About Jazz?”, da SOU – Centro de Artes. Participam do elenco: Daniel Merello, Érica Ribas, Felipe Vargas, Igor Dreher, Júlia Leiria e Marta Monaretto.

O espetáculo terá duas sessões no sábado, às 16h e às 19h30. Além da meia-entrada, está disponível a modalidade de ingresso solidário para quem doar 1kg de alimento não-perecível. As doações serão destinadas à Fundação Pão dos Pobres.

