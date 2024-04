Acontece Centro de Oncologia e Infusão da Unimed Vale dos Sinos é referência para tratamentos de câncer na região

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2024

Facilidade fica dentro do Complexo Hospitalar Unimed Vale do Sinos, em Novo Hamburgo. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Localizado no Complexo Hospitalar Unimed Vale do Sinos, em Novo Hamburgo, o Centro de Oncologia e Infusão da Unimed do Vale dos Sinos oferece, há 16 anos, um serviço de excelência para tratamentos de diversos tipos de câncer. A equipe, formada por cinco oncologistas e profissionais como enfermeiros, psicóloga e nutricionista, sofreu poucas alterações em sua composição desde o início do trabalho do centro, conferindo coesão, qualidade e segurança ao atendimento.

A característica é um destaque positivo, de acordo com o médico oncologista Andrey Manfro, um dos responsáveis pelos tratamentos ministrados no local. “Há um diferencial humano aqui. As pessoas gostam muito do atendimento, e a nossa avaliação por parte dos pacientes é bem boa”, conta o profissional.

Além do tratamento humanizado, o centro de oncologia conta com farmácia interna, capela de fluxo laminar para o preparo de medicações, 12 poltronas de infusão e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 20 leitos, para atender eventuais intercorrências em pacientes que fazem tratamentos mais intensos, como quimio e imunoterapia.

Tratamentos

O Centro de Oncologia e Infusão da Unimed do Vale dos Sinos oferece tratamentos diversos aos beneficiários, ministrados de forma individual ou combinada, visando à melhor eficácia dentro da necessidade do paciente. “Atualmente, o câncer não é mais sinônimo de quimioterapia, por exemplo. A quimio ainda é uma arma importante no combate à doença, mas, hoje em dia, já se ampliou bastante as formas de tratamento”, explica Andrey.

No portfólio de procedimentos, constam, por exemplo, a quimioterapia – comum ou com agentes biológicos injetáveis -, a hormonioterapia – com agentes via oral ou injetáveis – e a imunoterapia. A radioterapia também está disponível para os pacientes, mas é realizada em clínica conveniada, em São Leopoldo.

No centro, são tratados todos os tipos de cânceres em adultos. De acordo com o médico oncologista, o mais incidente dentre os tipos é o câncer de mama, predominante entre as mulheres. Entre os homens, o mais comum é o câncer de próstata. Tem grande ocorrência, também, o câncer gastrointestinal, principalmente manifestado através de tumores colorretais (do intestino grosso), seguido dos linfomas e dos cânceres de pulmão.

Novidade

Em breve, o centro de oncologia fará, também, transplantes de medula óssea. O hospital já possui leitos específicos voltados para o tratamento, em uma área separada, para não contaminação, considerando a necessidade de os pacientes ficarem internados para a realização do transplante. O Centro de Oncologia e Infusão da Unimed do Vale dos Sinos é a única facilidade da região que oferece tal estrutura.

Diagnóstico

“O principal diferencial do centro é a sua extensa tecnologia de meio diagnóstico”, afirma o dr. Andrey. O hospital dispõe de modernos meios para diagnóstico, como laboratórios de análises clínicas, de anatomia patológica e de biologia molecular, além de estrutura para exames de imagem, a exemplo da tomografia computadorizada e da ressonância nuclear magnética.

Equipe multidisciplinar

O câncer, por ser uma patologia que afeta as partes psicológica, nutricional e clínica de uma pessoa, precisa ter diversas frentes de tratamento. “A área de oncologia tem que estar integrada com uma série de outras especialidades, por exemplo, técnicas neurocirúrgicas, técnicas de combate à dor, especialidades que auxiliam no tratamento principal, como um tratamento associado”, explica o dr. Andrey.

Sabendo disso, o centro oncológico conta com uma equipe multidisciplinar, que vai além da Medicina. São cinco oncologistas, três hematologistas, enfermeiros, técnicos em enfermagem, secretárias, uma psicóloga, uma nutricionista e uma médica paliativista, que atende pacientes que estão fora de possibilidade terapêutica ou que necessitam de apoio clínico.

A heterogeneidade e a experiência da equipe, para Andrey, são fatores fundamentais para deixar o clima dentro do local “mais leve”. “Somos reconhecidos pela parte humana, pelo nosso acolhimento. Quando estamos bem integrados, conseguimos deixar uma situação que normalmente é séria com um clima mais favorável”, aponta.

