Dicas de O Sul Feira das Profissões do Cesuca ocorre nesta quinta-feira em Cachoeirinha

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Neste ano, o evento volta a ocorrer presencialmente Foto: Divulgação Neste ano, o evento volta a ocorrer presencialmente. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Escolher qual profissão seguir é uma decisão muito importante para qualquer pessoa, sendo, frequentemente, um divisor de águas no futuro dos estudantes. Pensando nisso, o Centro Universitário Cesuca, instituição pertencente ao grupo Cruzeiro do Sul Educacional, realiza nesta quinta-feira (5) mais uma edição da Feira de Profissões, a FEPRO, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O evento é gratuito e tem como objetivo auxiliar os estudantes a decidir qual carreira seguir no futuro, além de divulgar informações sobre cada curso, realizar tour pela estrutura da instituição e contextualizar um pouco mais sobre a vida universitária e o mercado de trabalho.

Neste ano, a programação da Feira de Profissões do Cesuca conta com diversas atividades presenciais, incluindo circuito de gamificação, experiência 3D, palestras e bate-papo com professores.

Para o professor Denis Chidem, reitor do Cesuca, esse momento de troca entre a comunidade e a instituição é essencial para que jovens possam conhecer o Centro Universitário e tirar suas próprias conclusões em relação às possibilidades de carreiras que desejam seguir.

“Ainda mais em um período em que estudantes do ensino médio estão tomando uma decisão que será fundamental para a sua vida e o seu futuro: qual profissão exercer. Por isso, nós dedicamos um dia inteiro em nossa instituição para receber todos os interessados, permitindo que eles possam realizar experiências reais, conversar com os coordenadores e sanar todas as suas dúvidas sobre as profissões e o mercado de trabalho”, explica o reitor.

Para conferir a programação completa e se inscrever, os estudantes devem baixar o aplicativo FEPRO, disponível para Android ou iOS. O app é gamificado e guiará os participantes nessa jornada das profissões. As atividades da feira somarão pontos que serão revertidos em recompensas. Mais informações também podem ser obtidas no site www.cesuca.edu.br.

Bolsa de até 100%

Todos os visitantes que participarem da Feira de Profissões do Centro Universitário Cesuca terão uma vantagem especial: poderão conquistar a oportunidade de estudar com uma bolsa de até 100%.

Com o processo seletivo exclusivo da FEPRO, os alunos com melhor desempenho podem conquistar descontos para realizar o curso de sua escolha. Esse desconto pode chegar a 100%, de acordo com o desempenho na prova.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/feira-das-profissoes-do-cesuca-ocorre-nesta-quinta-feira-em-cachoeirinha/

Feira das Profissões do Cesuca ocorre nesta quinta-feira em Cachoeirinha

2023-10-02