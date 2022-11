Esporte Espanha vence a Costa Rica por 7 a 0 e faz a maior goleada do time na história das Copas

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com a vitória, a Espanha faz a maior goleada da Espanha na história das Copas Foto: Reprodução/Twitter/Espanha Com a vitória, a Espanha faz a maior goleada da Espanha na história das Copas (Foto: Reprodução/Twitter/Espanha Foto: Reprodução/Twitter/Espanha

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com um atropelo no primeiro tempo, a Espanha não tomou conhecimento da Costa Rica e aplicou uma goleada por 7 a 0, nesta quarta-feira (23), no estádio Al Thumama na Copa do Mundo no Catar.

A seleção espanhola teve 78% do passe de bola contra apenas 22%, no primeiro tempo. Com a vitória, a Espanha faz a maior goleada da Espanha na história das Copas.

Logo nos primeiros minutos, a Espanha já mostrou o seu estilo de jogo, de troca de passes. Aos 4 minutos, Olmo chegou por trás da defesa e chutou para fora. Primeira chegada da Espanha. Aos 10, Gol da Espanha, após troca de passes, Gavi toca por elevação para Olmo entrar livre e chutar para o gol.

Espanha 1 x 0 Costa Rica. Vinte minutos de jogo apenas a “Fúria” joga. Com isso, Busquets inverteu a bola para Alba, que cruzou e Asensio de primeira mandou para o fundo das redes. Espanha 2 x 0 Costa Rica. Aos 28, pênalti marcado para os espanhóis. Torres deslocou o goleiro e fez o terceiro gol. O primeiro tempo foi encerrado aos 50 minutos.

O segundo tempo começou e Espanha voltou da mesma forma. Com a posse de bola e trocando passes rápidos e logo teve efeito. Aos 8 minutos, Torres recebeu passe em profundidade, recupera o posse, gira e chutou pro fundo gol. O quarto gol dos espanhóis foi marcado. Aos 29, a Espanha chegou ao quinto gol, com Gavi. Após cruzamento, o espanhol bateu de primeira para o fundo do gol.

O quinto gol estava decretado. Se encaminhando para o final da partida, a seleção espanhola ficou em ritmo de treino. Aos 44, chega o sexto gol, sem dó e sem piedade a Espanha aplica uma sonora goleada. Após o rebote, Soler apenas empurrou para o gol. E não acabou, aos 47 a Espanha marcou o sétimo gol. Morata foi o autor do gol. Aos 54, a goleada histórica acabou, Espanha 7 x 0 Costa Rica.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte