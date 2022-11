Rio Grande do Sul ERS-030 conta com condições de trafegabilidade renovadas para o veraneio 2022-2023 no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2022

Novas intervenções nas rodovias do Litoral Norte devem ser efetuadas durante a alta temporada Foto: Ascom Daer Foto: Ascom Daer

O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) realizou a recuperação de pontos críticos na ERS-030 nos 19 quilômetros entre Tramandaí e Osório, visando deixar a rodovia em melhores condições para a comunidade e os turistas que se deslocam às praias do Litoral Norte gaúcho. Foram investidos R$ 3 milhões nos serviços.

“Neste mês, envidamos esforços para garantir que uma das estradas que devem ser mais utilizadas no veraneio 2022-2023, a ERS-030, esteja em excelente estado de conservação. Esse planejamento visa proporcionar que os usuários da rodovia desfrutem momentos de lazer em Tramandaí, Cidreira, Imbé, entre outras praias, com o mínimo de risco possível”, afirma o secretário Luiz Gustavo de Souza.

Para executar as melhorias, o Daer utilizou o contrato de conservas de rodovias pavimentadas na região de Osório. Segundo o diretor-geral do Departamento, Luciano Faustino, após a identificação dos trechos com maior degradação no segmento, foi realizado um recapeamento asfáltico, que recupera a área e aumenta a vida útil do pavimento.

O trabalho foi finalizado na sexta-feira (18), informou. “Realizamos ações de manutenção durante o ano todo. No entanto, na alta temporada, quando o tráfego costuma aumentar na ERS-030 e nas demais rodovias da região, intensificamos o monitoramento a fim de assegurar o bom estado das pistas”, disse.

