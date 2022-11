Saúde Ministro da Saúde diz que contratos atuais já preveem vacinas atualizadas

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2022

Ministro Marcelo Queiroga faz apelo para que brasileiros se vacinem contra a Covid-19 Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante a abertura do III Congresso da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (Rebrats). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou nesta quarta-feira (23) que o atual contrato do Ministério da Saúde com os fornecedores já contempla a entrega de vacinas atualizadas contra novas cepas da Covid-19. “Em breve, teremos o cronograma de envio dos lotes. As vacinas são efetivas contra as formas graves da doença e óbitos. Por isso, busquem os postos de vacinação”, escreveu em mensagem nas redes sociais.

Nesta terça-feira (22), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o uso emergencial de duas vacinas bivalentes contra a Covid-19, produzidas pela Pfizer para proteger contra as subvariantes da Ômicron do novo coronavírus. A aplicação será como dose de reforço em pessoas a partir de 12 anos de idade, 3 meses depois da última dose de reforço.

“Com aprovação da Anvisa para uso emergencial da versão bivalente da vacina da Pfizer, teremos mais um imunizante à disposição no combate à doença”, disse Queiroga.

Atualmente, a pasta tem um contrato para a aquisição de 100 milhões de doses da Pfizer a serem entregues a partir deste ano. O acordo prevê o acréscimo de 50 milhões de doses, inclusive imunizantes atualizados ou pediátricos, caso o ministério peça.

Consideradas de segunda geração, as vacinas bivalentes protegem contra a variante original do novo coronavírus, da Província de Wuhan (China), e contra as últimas subvariantes da Ômicron. Essa última é mais transmissível, porém mais branda, com o vírus se concentrando na garganta e não atingindo os pulmões. A variante original é menos contagiosa, porém mais perigosa e mais mortal.

Apelo

O ministro Queiroga também fez um apelo para que os brasileiros vacinem-se contra a Covid-19. “Hoje, a média móvel de novos casos de Covid-19 aumentou 161% nos últimos 14 dias. Não podemos relaxar quando temos as armas contra o vírus. Quase 70 mi não tomaram a 1ª dose de reforço e mais de 32 milhões já poderiam ter tomado a 2ª dose de reforço”, escreveu o ministro.

De acordo com o Ministério da Saúde, a média móvel de casos subiu 120% na semana de 6 a 11 de novembro em relação à semana anterior. Os óbitos aumentaram 28% na mesma comparação.

No boletim divulgado nesta terça-feira, a pasta registrou 16.858 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas em todo o País. De acordo com as secretarias estaduais e municipais de Saúde, foram confirmadas também 116 mortes por complicações associadas à doença no mesmo período.

