Esporte Seleção Brasileira encerra preparação para a estreia na Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Tite fez última atividade para a partida contra a Sérvia pela Copa do Mundo Foto: Lucas Figueredo/CBF Tite faz última atividade para a partida contra a Sérvia pela Copa do Mundo (Foto: Lucas Figueiredo/CBF Foto: Lucas Figueredo/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quarta-feira (23), a Seleção Brasileira comandada pelo técnico Tite encerrou a preparação para a estreia na Copa do Mundo do Catar 2022. O elenco brasileiro fez o seu último treinamento no Grand Hamad Stadium. O Brasil entra em campo nesta quinta-feira (24), no Lusail Stadium, às 16h, contra a Sérvia.

Antes do inicio das atividades, o treinador Tite e o zagueiro Thiago Silva, escolhido como capitão, concederam entrevista coletiva no Centro de Mídia da Fifa, em Doha. Com 38 anos, o defensor se prepara para a sua quarta Copa do Mundo. É o segundo atleta mais experiente do elenco, apenas atrás de Daniel Alves, que irá para a sua terceira copa.

No momento que os jogadores começavam a ensaiar algumas jogadas e movimentações, a imprensa foi convidada a se retirar. Apesar disso, a escalação para a estreia já está acertada, como Tite e Cléber Xavier, seu auxiliar, confirmaram mais cedo. No entanto, nenhum dos profissionais revelou quais são os onze que vão estar em campo após apito inicial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte