Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2022

O evento contará com 70 vagas de emprego para pessoas com deficiência e reabilitadas e 12 empregadores estarão presentes na agência para entrevista Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A agência FGTAS/Sine Porto Alegre Centro (rua José Montaury, 31) promove o Dia de oportunidades para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS: inserção e reinserção no mercado de trabalho, nesta quinta-feira (24), das 8h às 12h.

O evento contará com 70 vagas de emprego para pessoas com deficiência e reabilitadas e 12 empregadores estarão presentes na agência para entrevista com os trabalhadores que tiverem perfil profissional compatível com as vagas de emprego.

Trabalhadores com deficiência que não possuem cadastro na agência deverão apresentar laudo médico. O evento contará com guichê de atendimento exclusivo para pessoas com deficiência e atendimento com interprete de libras

Exemplos de oportunidade: atendente de lanchonete (36), atendente de lojas (6), auxiliar administrativo (6) auxiliar de almoxarifado (3), auxiliar de cozinha (2), auxiliar de limpeza (4), e auxiliar de logística (6).

