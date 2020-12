Mundo Espanha detecta quatro casos da nova mutação do coronavírus

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2020

As autoridades de saúde de Madri detectaram quatro casos da nova cepa de Covid-19 descoberta no Reino Unido, informou neste sábado (26) o governo regional, confirmando assim as primeiras infecções da variante na Espanha.

Os quatro casos estão vinculados a pessoas que chegaram recentemente do Reino Unido, afirmou Antonio Zapatero, vice-conselheiro de Saúde Pública da região de Madrid, em uma entrevista coletiva.

“A situação dos pacientes confirmados não é grave, sabemos que a cepa é mais transmissível, mas não provoca gravidade”, disse. “Não se deve tomar a notícia com nenhum tipo de nervosismo”, completou Zapatero. O país tem outros três casos suspeitos da variante, mas ainda aguarda os resultados dos exames.

