Esporte Espanha goleia Irlanda do Norte no último teste antes da Eurocopa

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Pedri comemora gol da Espanha contra a Irlanda do Norte em amistoso. (Foto: Reprodução Internet)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A uma semana de sua estreia na Eurocopa, a Espanha goleou a Irlanda do Norte por 5 a 1, nesse sábado (8), no estádio Mallorca Son Moix, em Mallorca. Ballard abriu o placar para o time britânico, mas Pedri (duas vezes), Morata, Fabián Ruiz e Oyarzabal garantiram a vitória da Roja.

Assim, a seleção do técnico Luis de la Fuente encerra sua preparação para a Euro com dois bons resultados, já que também goleou Andorra por 5 a 0. Os espanhóis estão no grupo B, ao lado de Itália, Albânia e Croácia, adversário da estreia, no próximo sábado (15), às 13h (de Brasília), no estádio Olímpico de Berlim.

A Irlanda do Norte, por sua vez, não se classificou para a Euro e só pensa na disputa da Uefa Nations League, que volta a acontecer em setembro.

O jogo

Uma das candidatas ao título da Euro, a seleção espanhola levou um susto logo no início da partida. Com dois minutos, Ballard abriu o placar para a Irlanda do Norte após cobrança de falta. Aos poucos, a Roja foi entrando no jogo até que Pedri fez uma bela jogada individual e mandou para o fundo das redes para deixar tudo igual, aos 10. E o gol ”abriu a porteira” espanhola…

Na sequência, Navas cruzou, e Morata, de cabeça, virou para a equipe de Luis de la Fuente. Sem dar qualquer chance de reação ao time britânico, Pedri recebeu de Nico Williams e bateu de primeira para fazer o terceiro.

Já no fim, Lamine Yamal lançou para Fabián Ruiz instaurar a goleada e transformar o amistoso praticamente em um ”treino de luxo”.

Com o placar já construído, a Espanha tirou pé do acelerador no 2º tempo e ainda assim chegou ao quinto gol. Desta vez, Lamine Yamal desarmou o adversário dentro da área e só tocou para Oyarzabal completar.

Por outro lado, a Irlanda do Norte não esboçou reação e sequer deu trabalho a Unai Simón. As informações são do ESPN.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/espanha-goleia-irlanda-do-norte-no-ultimo-teste-antes-da-eurocopa/

Espanha goleia Irlanda do Norte no último teste antes da Eurocopa

2024-06-09