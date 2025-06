Saúde Especialista explica a evolução da técnica de lifting facial, a cirurgia plástica na face que rejuvenesce

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2025

O Lifting Facial também é conhecido como Facelift ou Ritidoplastia. (Foto: Reprodução)

O Lifting Facial, também conhecido como Facelift, ou Ritidoplastia, termos que se referem ao mesmo procedimento cirúrgico, é uma cirurgia plástica realizada para rejuvenescer o rosto e pescoço, através de cortes na pele, que permitem remover o excesso de pele, reposicionar a pele, os músculos e a gordura, reduzindo a gordura sob a mandíbula, minimizando a papada e restaurando vincos e rugas.

O cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Dr. Kelson Kawamura é referência em Foz do Iguaçu e região em cirurgias plásticas na face, como Rinoplastia, Lifting Facial e Blefaroplastia, além da Mommy Makeover e da Lipoescultura, explica que a recuperação é rápida e o resultado natural. “Os pacientes relatam que sentem como se “voltassem” a ter o rosto que tinham antes dos sinais de envelhecimento”, conta.

Antigamente esta cirurgia era realizada somente em pessoas com mais de 60 anos, mas com a evolução das técnicas cirúrgicas hoje ela é realizada a partir dos 40 anos até mesmo como uma prevenção aos sinais do envelhecimento. “O corte é feito em locais bastante discretos, como no contorno das costeletas, do cabelo e atrás das orelhas, o que facilita um resultado mais natural, porque não é somente a pele que é ‘esticada’, mas é realizado um reposicionamento interno dos músculos e gordura da face, e com isso revertendo o aspecto ‘derretido’ do rosto que envelheceu”, explica Dr. Kelson.

A cirurgia

A cirurgia de Lifting Facial é realizada em ambiente hospitalar com o acompanhamento de uma equipe cirúrgica, podendo ser realizada com anestesia geral ou local com sedação.

Ao paciente que deseja realizar esta cirurgia, Dr. Kelson recomenda que procure por um médico de confiança que faça parte da Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas e que tenha experiência na realização do procedimento.

Pré e pós-operatório

Para a preparação da cirurgia plástica o médico irá solicitar exames laboratoriais e passar as orientações do pré-operatório e fazer o planejamento cirúrgico com o paciente, para passar as recomendações específicas para cada caso e medicações a serem tomadas antes ou depois, caso sejam necessárias.

O tempo de recuperação para se ter o resultado leva em torno de três meses, que é quando diminui o inchaço e desaparecem uns pequenos “roxinhos”, mas o paciente já pode retornar ao trabalho poucos dias após a realização do procedimento.

