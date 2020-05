Arqueólogos descobriram um esqueleto de cerca de 4,5 mil anos numa escavação em Uckermark no leste da Alemanha. Os restos mortais seriam de uma mulher. Pesquisadores acreditam que ela teria sido enterrada entre 2.200 e 2.500 antes de Cristo, afirmou Christoph Krauskopf do Departamento de Preservação de Monumentos do Estado de Brandemburgo.