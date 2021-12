Rio Grande do Sul Governo gaúcho assina primeiro contrato de suprimento de biometano

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2021

Iniciativa assinada no Piratini conclui primeira etapa de trabalho da Sulgás para viabilizar o biometano como opção energética Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Iniciativa assinada no Piratini conclui primeira etapa de trabalho da Sulgás para viabilizar o biometano como opção energética - (Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governo do Estado, por meio da Sulgás (Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul), e a empresa SebigasCótica firmaram, nesta segunda-feira (20), o primeiro contrato de suprimento de biometano do Rio Grande do Sul. A assinatura no Palácio Piratini teve a presença do governador Eduardo Leite e dos secretários Artur Lemos (Casa Civil) e Luiz Henrique Viana (Meio Ambiente e Infraestrutura).

“Essa assinatura é extremamente importante para nós, e vem ao encontro do que já temos trabalhado no RS. Além de ser uma oportunidade do ponto de vista sustentável, também tem benefícios econômicos. Resolvendo passivos ambientais, é possível expandir a possibilidade de atividade rural, na medida em damos outro fim aos resíduos. Estamos comprometidos com a redução de emissões de carbono no âmbito do Race to Zero, e esse é mais um passo dado nessa direção”, disse o governador.

O contrato é um marco na história do Estado, na medida em que é o ponto de partida para a inserção dessa fonte de energia renovável na matriz energética gaúcha. A iniciativa também representa a conclusão da primeira etapa de um trabalho de longa data realizado pela Sulgás para viabilizar o biometano como opção energética.

O acordo entre as duas empresas é resultado da chamada pública para aquisição de biometano, lançada pela Sulgás em 2020. A proposta prevê a instalação de uma CTIR (central de tratamento integrado de resíduos) em grande escala no município de Triunfo, com capacidade para receber resíduos da agroindústria, que serão transformados em biocombustíveis.

A planta da CTIR incluirá uma usina de produção de biometano originado a partir da transformação de resíduos da atividade agrossilvopastoril. O volume inicial para os cinco primeiros anos do contrato de suprimento com a Sulgás é de 15 mil m³/dia, a contar de 2024, ano em que está previsto o início da entrega. A capacidade poderá ser ampliada para 30 mil m³/dia a partir do sexto ano, conforme previsão contratual.

Para o presidente da Sulgás, Carlos Camargo de Colón, esse será o primeiro passo para inserir na matriz energética um novo produto, que traz muitos benefícios.

“Em primeiro lugar, a pegada ambiental do biometano é muito positiva, pois vem de fonte 100% renovável e não de origem fóssil. Além disso, diversificar a fonte de suprimento, especialmente nesse momento de alta de preço do petróleo e gás, é um movimento importante para o mercado de energia. O biometano é uma fonte de gás local, que gera emprego e renda, desenvolvendo economicamente as regiões. Esse projeto também poderá incentivar a instalação de novos empreendimentos semelhantes em outros locais, ampliando o acesso dos consumidores a um combustível com as mesmas especificidades e aplicações do gás natural”, ressaltou.

Em relação ao ambiente, Camargo destaca que a produção e comercialização do biometano contribui na solução para o passivo ambiental gerado pela atividade agropecuária e da agroindústria, além de reduzir as emissões de poluentes ao substituir outros combustíveis.

“Ganha também o agronegócio, que pode ampliar a produção, pois terá um lugar adequado para destinação de resíduos e ainda transformar o que era um custo em uma nova fonte de renda”, acrescentou o presidente da Sulgás.

Com o trabalho realizado pela companhia nos últimos anos, em parceria com empresas e universidades, a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) emitiu duas resoluções que possibilitam a comercialização de biometano no Brasil.

O projeto em Triunfo irá beneficiar, inicialmente, os clientes da Sulgás do Polo Petroquímico de Triunfo. Quando o produto for lançado no mercado gaúcho, será chamado GNVerde, marca registrada pela Sulgás para o biometano.

