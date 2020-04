Rio Grande do Sul Estado chama 20 médicos para reforço na central de regulação

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2020

Profissionais terão exercício exclusivo de funções inerentes a área de regulação. Foto: Divulgação/SES Profissionais terão exercício exclusivo de funções inerentes a área de regulação. (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

Foram chamados, pelo governo do Estado, 20 médicos reguladores para trabalhar no reforço ao enfrentamento à epidemia da Covid-19 no Complexo Regulador Estadual da SES (Secretaria da Saúde). O edital de chamamento foi publicado no dia 16 de abril. Os selecionados começam a trabalhar logo que forem entregues os documentos e exames de aptidão. Existe a possibilidade de que profissionais declarados aptos iniciem as atividades ainda nesta semana.O chamamento, faz parte do processo seletivo simplificado, com edital publicado em março e prevê a contratação emergencial de Especialista em Saúde na área de Especialização em Medicina, para exercício exclusivo de funções inerentes a área de regulação.

O Complexo Regulador Estadual é composto pela Central Hospitalar e Saúde Mental e SAMU 192. A carga horária do contrato é de 30 horas semanais, podendo o profissional ser convocado para trabalhar aos sábados, domingos e feriados.

