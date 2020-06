Rio Grande do Sul Estado gaúcho registra sete mortes por coronavírus nas últimas 24 horas e total de óbitos sobe para 283

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2020

O mapa da pandemia do coronavírus no Rio Grande do Sul, neste sábado. Foto: Reprodução O mapa da pandemia do coronavírus no Rio Grande do Sul, neste sábado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Na atualização do cenário sobre a pandemia do coronavírus no Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual de Saúde informou neste sábado (6), a ocorrência de mais sete mortes por coronavírus. Agora, no total, o Rio Grande do Sul tem 283 óbitos em decorrência do vírus.

Os número de casos confirmados também foi atualizado: 12.037 em 328 municípios gaúchos.

As mortes foram registradas em Bento Gonçalves (homem, 39 anos), Cruzeiro do Sul (mulher, 27 anos), Getúlio Vargas (homem, 68 anos), Portão (homem, 80 anos), Porto Alegre (homem, 49 anos), Santa Maria (homem, 21 anos) e Santo Ângelo (homem, 67 anos).

De sexta-feira (5) para este sábado, foram registrados 461 novos casos da doença, totalizando 12.037. O número de cidades com a presença do coronavírus representa 66% no território gaúcho.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, 71% dos casos são considerados recuperados. Em números representa 8.542 pessoas. Outras 3.203 pacientes, ou 27%, estão em recuperação.

A taxa de mortalidade pelo coronavírus no Estado é de 2,5%.

