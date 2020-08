O calendário de pagamento da folha de agosto dos servidores do Poder Executivo foi divulgado nesta sexta-feira (28) pelo Tesouro do Estado. O primeiro depósito será na segunda-feira (31) para o grupo de servidores que recebe líquido até R$ 1,5 mil, o que garante a quitação de 25% dos vínculos. No mesmo dia, será paga uma parcela no valor de R$ 900 a todos os servidores que tenham salário líquido acima de R$ 1,5 mil.

O próximo pagamento está previsto para dia 10 de setembro, no valor de R$ 1,3 mil, quitando a folha para salários líquidos até R$ 2,2 mil (48% dos vínculos).

A quitação total da folha de agosto está prevista para o dia 11 de setembro. Nesse dia, o Rio Grande do Sul recebe a quarta parcela dos recursos federais oriundos da Lei Complementar 173 /2020, de suporte aos Estados nos meses mais agudos da pandemia.

O pagamento total da folha em 11 dias reflete a evolução de indicadores de retomada da atividade econômica. De acordo com o último boletim da Receita Estadual, as análises indicam variação positiva nas vendas da indústria, do atacado e do varejo pela segunda quinzena consecutiva em comparação a períodos equivalentes de 2019.

A receita do ICMS deverá fechar agosto em R$ 200 milhões acima da previsão feita no final do mês passado. Em relação a agosto de 2019, os dados preliminares do ICMS no mês indicam crescimento nominal de 3,7%, acima da inflação de 2,4% em 12 meses.

Conforme o secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, este é o primeiro mês desde março em que há crescimento sobre a receita de igual mês do ano anterior. “A previsão para setembro é de arrecadação de ICMS estável em relação a agosto, totalizando R$ 3 bilhões. Esse cenário nos fez voltar a um calendário próximo ao que tínhamos antes da crise. Ainda seguimos com graves problemas financeiros, mas em todo esse período mais agudo, o controle de gastos e as reformas aprovadas pela Assembleia garantiram redução das despesas totais, permitindo que tenhamos administrado o pagamento da folha bem como o atendimento das necessidades da saúde e a manutenção dos serviços essenciais, que certamente estiveram ameaçados diante de uma situação tão extrema quanto a dos últimos meses”, avalia.

13° salário

Também está confirmado para segunda-feira (31) o pagamento da oitava parcela do décimo terceiro salário de 2019.

App Servidor RS

A partir deste mês, os servidores já poderão consultar seus contracheques e o calendário de pagamentos da folha pelo App Servidor RS, lançado dia 21 de agosto, como o novo canal de comunicação do Estado com os servidores e pensionistas.

O aplicativo pode ser baixado no Google Play e, em breve, também estará disponível na Apple Store. Também pode ser acessado por meio do link app.servidor.rs.gov.br. A autenticação é feita pelo login gov.br do servidor.