Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

André Wajner, secretária adjunta Aglaé, secretária Arita e o governador Leite com as doações do Todos pela Saúde. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini André Wajner, secretária adjunta Aglaé, secretária Arita e o governador Leite com as doações do Todos pela Saúde. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governo do Estado recebeu, nesta quinta-feira (18), a doação de cinco respiradores, mais de 87 mil máscaras, 290 mil pares de luvas, 270 mil toucas, além de face shields e óculos de proteção. A iniciativa é do projeto Todos Pela Saúde, destinado ao apoio e ao fortalecimento da saúde no enfrentamento à Covid-19. O Rio Grande do Sul é um dos Estados contemplados pelo projeto.

“Agradecemos a iniciativa e estendemos os agradecimentos a todos que estão doando, sejam pessoas físicas ou privadas. Temos visto muitos gestos de solidariedade que nos dão, além do benefício da doação em si, nos enchem de confiança e de entusiasmo. Sabemos que não estamos sozinhos no enfrentamento à doença e que temos muitas pessoas mobilizadas”, disse o governador Eduardo Leite.

Nas próximas semanas, o Rio Grande do Sul receberá mais doações – entre as quais, mais de 2 milhões de máscaras cirúrgicas. “Foram necessárias 19 carretas para carregar todas as doações”, informou o coordenador regional do Todos Pela Saúde, André Wajner. “Além das doações físicas, estamos prestando auxílio e apoio na gestão dos hospitais gaúchos, compartilhando experiências no enfrentamento dessa pandemia.”

Os cinco respiradores serão instalados no Hospital de Caridade São Jerônimo, em São Jerônimo, com o objetivo auxiliar no tratamento de pacientes com Covid-19. Outros hospitais de todo o Estado receberão os EPIs (equipamentos de proteção individual), entre os quais, o Hospital Regional de Santa Maria.

Secretária adjunta da Saúde, Aglaé Regina da Silva explicou que as doações chegarão a praticamente todos os hospitais gaúchos. “Será uma contribuição muito boa, e a Secretaria Estadual da Saúde tem aproveitado muito bem essa consultoria altamente especializada oferecida pelo projeto”, disse.

Para representar as doações, foi feito um ato simbólico, no Palácio Piratini, com participação do governador, de Aglaé, de Wajner, e da secretária da Saúde, Arita Bergmann. Por videoconferência, participaram o administrador do Hospital de Caridade de São Jerônimo, João Batista Pozza, e do diretor técnico do Hospital Regional de Santa Maria, Mery Martins Neto.

