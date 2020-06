Mundo Estados americanos voltam atrás sobre abertura do comércio após aumento de casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Neste sábado, a Flórida registrou mais de 9,5 mil novos casos, batendo o recorde de novos registros em um dia Foto: Reprodução Neste sábado, a Flórida registrou mais de 9,5 mil novos casos, batendo o recorde de novos registros em um dia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Estado da Flórida, nos Estados Unidos, registrou recorde em infecções pelo coronavírus em meio a um aumento de casos em Estados do sul que permitiram a reabertura do comércio nas últimas semanas.

Neste sábado (27), a Flórida registrou mais de 9,5 mil novos casos, batendo o recorde de novos registros em um dia. A disparada de casos levou as autoridades a aumentar as restrições para o funcionamento do comércio novamente.

O Estado do Texas, também no sul, já havia voltado atrás sobre a reabertura na sexta-feira. O número total de pessoas com Covid-19 no país deve ultrapassar a marca dos 2,5 milhões neste fim de semana. Mas de 125 mil pessoas já morreram nos Estados Unidos devido à doença – o maior número de óbitos do mundo. O Brasil vem logo atrás, com 57 mil mortos até o sábado (27).

Na sexta-feira, o médico Anthony Fauci disse que os Estados Unidos têm um “sério problema”. Fauci é considerado o mais importante especialista em doenças infecciosas do país e é um dos principais integrantes da força-tarefa criada pela Casa Branca para responder à pandemia.

Fauci falou sobre o tema em pronunciamento da força-tarefa de combate à pandemia da Casa Branca – evento que não acontecia há dois meses. O médico afirmou que os atuais aumentos nos índices de infecção eram devido a regiões que “talvez estivessem reabrindo cedo demais” e ao fato de pessoas não estarem respeitando as recomendações para evitar a contaminação.

“As pessoas estão infectando umas às outras, e em última instância acabam infectando pessoas vulneráveis”, disse ele.

O que está acontecendo na Flórida?

Na manhã de sábado, o Estado divulgou que foram registradas 9.585 novas infecções por coronavírus nas últimas 24 horas. A Flórida tem tido recordes para novos casos quase diariamente desde meados de junho. O Estado teve um número total de mais de 132 mil casos, com mais de 3,3 mil mortos. A Flórida é um dos Estados com maior número de brasileiros nos EUA.

Muitos outros Estados do sul e do oeste tiveram uma disparada de novos casos quando começaram a flexibilizar as restrições colocadas em prática por causa da pandemia e quando outras pessoas de outras regiões do país começaram a chegar.

No início desta semana, Texas, Flórida e Arizona congelaram os planos de reabertura, em um esforço para combater o surto. Na sexta-feira, o governador da Flórida, Ron DeSantis, impôs novas restrições, ordenando que os bares do Estado parem de servir álcool em suas instalações – embora não esteja claro como as novas medidas afetariam os restaurantes, informou o “Miami Herald”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo