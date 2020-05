Os Estados Unidos anunciaram sua intenção de se retirar do tratado que permite voos desarmados de vigilância aérea sobre os 35 países participantes do acordo, segundo a agência Reuters. O governo americano alega que a Rússia violou repetidamente os termos do acordo. O país deve sair do tratado de “Open Skies” formalmente em seis meses, como preveem os termos de retirada.