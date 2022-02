Mundo Estados Unidos anunciam envio de três mil soldados para o leste da Europa

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2022

Guerra entre Ucrânia e Rússia é iminente. (Foto: Reprodução)

Os Estados Unidos vão mandar cerca de 3 mil soldados para a Europa Oriental nos próximos dias, informou nesta quarta-feira (2) o Pentágono. A movimentação acompanha um aumento da tensão na fronteira com a Ucrânia, com a realização de exercícios militares da Rússia e Belarus na área.

Ao menos 2 mil soldados americanos serão enviados para bases na Polônia e na Alemanha, informou um porta-voz da Segurança dos EUA em entrevista coletiva. Além disso, mais de mil soldados americanos que já servem em bases europeias serão deslocados para a Romênia – braço da Otan mais próximo da Rússia.

A Rússia diz que não tem planos de invadir a Ucrânia, mas o Ocidente afirma que o país se prepara para uma guerra. Isso porque a Rússia vem pressionando para impedir que a Ucrânia se junte à aliança de segurança ocidental da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

Exercícios militares

Na terça-feira (1º), forças russas realizaram exercícios militares para praticar movimentos secretos e efetuar disparos com lançadores de granadas, afirmou o Ministério da Defesa da Rússia. Os exercícios acontecem em meio à mobilização de tropas próximas à fronteira com a Ucrânia, e a uma onda de atividades militares que colocou o Ocidente em alerta.

A Rússia nega qualquer comportamento ameaçador.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse na terça-feira que o Ocidente ignorou as principais preocupações de seu país em relação à segurança na região.

Ele também alegou que os americanos tentam arrastar Moscou a um conflito. “Sua tarefa mais importante é conter o desenvolvimento da Rússia”, disse Putin sobre os Estados Unidos, em sua primeira entrevista coletiva em mais de um mês. “A Ucrânia é apenas um instrumento para atingir esse objetivo.”

Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro confirmou a visita que fará à Rússia na metade de fevereiro, apesar de pedidos norte-americanos de que a viagem seja cancelada.

A visita vem chamando atenção por conta do momento em que ela está prevista. Nas últimas semanas, aumentaram as tensões na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia e a comunidade internacional teme uma invasão russa no que poderia se transformar em um conflito imprevisível.

É nesse contexto que Bolsonaro vai liderar a delegação brasileira à Rússia. Mas afinal: o que o presidente vai fazer no país comandado por Putin? Fontes diplomáticas ouvidas pela BBC News Brasil indicam que a agenda de Bolsonaro na Rússia será curta e deverá incluir um encontro formal com Putin, um evento empresarial e tentativas de manter aberto o fluxo de exportação de fertilizantes para o agronegócio brasileiro.

A visita de Bolsonaro à Rússia começou a ser construída no final do ano passado, quando o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, se reuniu com o chanceler russo, Sergei Lavrov, em Moscou. Durante a visita, o convite formal foi feito e o governo brasileiro aceitou.

“Ele [Putin] é conservador sim. Eu vou estar mês que vem lá (este mês), atrás de melhores entendimentos, relações comerciais. O mundo todo é simpático com a gente”, disse Bolsonaro a apoiadores no final de janeiro.

Fontes ouvidas pela BBC News Brasil indicam que Bolsonaro deverá chegar a Moscou no dia 14 de fevereiro. A expectativa é de que ele se encontre com Putin nesse mesmo dia, embora haja a possibilidade de que o encontro possa ficar para o dia seguinte.

Os diplomatas dos dois países avaliam a possibilidade de que seja divulgado um comunicado conjunto dos dois presidentes, mas o teor dele ainda não foi definido. Os temas discutidos até o momento são cooperação, multilateralismo e economia.

Além do encontro com Putin, há a previsão para que Bolsonaro faça uma visita à Duma, o equivalente à Câmara dos Deputados no Parlamento russo. Lá, Bolsonaro seria recebido por parlamentares locais.

Não há previsão de que acordos comerciais sejam assinados durante essa visita. A diplomacia dos dois países, no entanto, trabalha em acordos em áreas como cooperação acadêmica e cultural. Um evento empresarial também está sendo organizado.

Do lado brasileiro, a expectativa é de que uma delegação de empresários do agronegócio participe do encontro. Do lado russo, espera-se a participação de empresários do setor de infraestrutura e fertilizantes. O evento deverá durar algumas horas e ter a presença de Bolsonaro.

