Mundo Estados Unidos: condenado por duplo assassinato, homem é executado por pelotão de fuzilamento

Por Redação O Sul | 8 de março de 2025

Brad Sigmon foi condenado por sequestrar sua ex-namorada e espancar os pais dela até a morte em 2001. (Foto: Departamento Penitenciário da Carolina do Sul/Divulgação)

Um homem condenado por duplo assassinato foi executado por um pelotão de fuzilamento, a primeira execução desse tipo nos Estados Unidos desde 2010, de acordo com o Departamento de Correções da Carolina do Sul.

Brad Sigmon, de 67 anos, foi condenado por sequestrar sua ex-namorada e espancar os pais dela até a morte em 2001. Ele foi declarado morto por um médico às 18h08 de sexta-feira (7), no horário local, disseram autoridades em uma entrevista coletiva.

A execução de Sigmon pelo Departamento de Correções da Carolina do Sul foi a quarta execução por um pelotão de fuzilamento nos EUA desde que a pena de morte foi restabelecida em 1976, de acordo com o Centro de Informações sobre Pena de Morte.

Sigmon escolheu o pelotão de fuzilamento em vez dos outros dois métodos de execução aprovados pela Carolina do Sul – injeção letal ou cadeira elétrica.

Os advogados do detento disseram que ele enfrentou uma escolha “impossível” entre os métodos “bárbaros” usados ​​pelo estado para execução.

A execução por pelotão de fuzilamento recentemente se tornou uma opção no Estado para os presos escolherem em vez da cadeira elétrica.

Testemunhas, como repórteres e advogados, sentam-se atrás de vidros à prova de balas e veem o perfil direito do preso, segundo o Departamento de Correções da Carolina do Sul. Os rifles e o pelotão de fuzilamento não são visíveis para as testemunhas.

Funcionamento

Em 2022, o Departamento de Correções da Carolina do Sul detalhou a configuração da sala e os protocolos de como uma execução por pelotão de fuzilamento seria realizada.

Os rifles usados ​​pelo pelotão de fuzilamento de três integrantes não serão visíveis para testemunhas, relatou o departamento na época. Todos os três rifles serão carregados com munição real.

“Acredita-se que o pelotão de fuzilamento cause inconsciência quase instantânea e a morte por hemorragia exsanguinante ocorre logo em seguida”, anunciou o Dr. Jonathan Groner, Professor Emérito de Cirurgia Clínica na Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Ohio, à CNN no domingo.

“Os três ou quatro executores disparando balas de grosso calibre no coração interromperiam instantaneamente o fluxo sanguíneo para o cérebro, o que, como uma parada cardíaca, causa rápida perda da função cerebral.”, acrescentou.

De acordo com os protocolos estaduais, Sigmon usará o uniforme fornecido pela prisão e será amarrado a uma cadeira dentro da câmara da morte.

“Um capuz será colocado sobre sua cabeça. Um pequeno ponto de mira será colocado sobre seu coração por um membro da equipe de execução”, segundo o resumo do protocolo fornecido pelo DOC.

Os três executores são funcionários do Departamento de Correções e se ofereceram para fazer parte da equipe, falou Chrysti Shain, porta-voz do departamento.

* O pelotão de fuzilamento atirará a aproximadamente 4,5 metros de distância.

* As testemunhas verão o perfil do lado direito do preso condenado, de acordo com o DOC.

* Cada um dos executores atirará uma vez com rifles usando balas Winchester TAP Urban .308a.

* A bala fornece rápida expansão e fragmentação, acrescentou Shain.

* Após os tiros, o preso será examinado por um médico.

* Uma vez que forem declarados mortos, uma cortina será fechada e as testemunhas escoltadas para fora, segundo o protocolo.

Histórico

Mais de 1,6 mil execuções ocorreram nos Estados Unidos desde a década de 1970, e a grande maioria foi realizada por injeção letal, segundo o Centro de Informações sobre a Pena de Morte (DPI), uma organização sem fins lucrativos para dados sobre a prática de execuções.

Mais de 160 presos morreram por eletrocussão e 15 por gás, de acordo com os dados do grupo.

Apenas três outros presos foram executados por pelotão de fuzilamento desde 1977, todos eles em Utah.

A última execução por pelotão de fuzilamento foi Ronnie Gardner, que escolheu o método em junho de 2010.

https://www.osul.com.br/estados-unidos-condenado-por-duplo-assassinato-homem-e-executado-por-pelotao-de-fuzilamento/

2025-03-08