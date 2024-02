Mundo Estados Unidos criam mais de 350 mil postos de trabalho em janeiro

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Taxa de desemprego permaneceu em 3,7% em relação ao mês anterior. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A economia dos Estados Unidos gerou 353.000 empregos em janeiro, de acordo com dados da Secretaria de Estatísticas Trabalhistas (BLS, na sigla em inglês) divulgados na última sexta-feira (2).

Os ganhos vieram bem mais fortes do que o esperado para o início de 2024. A taxa de desemprego permaneceu em 3,7% em relação à dezembro, marcando o 24º mês consecutivo que a taxa do país fica abaixo de 4%.

“O fato de a taxa de desemprego estar abaixo dos 4% durante 24 meses consecutivos pela primeira vez desde 1967 é verdadeiramente notável”, disse Joe Brusuelas, economista-chefe e diretor da RSM US, à CNN Internacional.

“E essa é a palavra que continuo dizendo enquanto leio este relatório: ‘Isso é notável’. ‘Notável’ é a conclusão aqui.”

Há mais de um ano, parecia quase certo que o mercado de trabalho sentiria os efeitos – e potencialmente se recuperaria – da agressiva campanha de juros altos do Federal Reserve (Fed).

Mas 11 subidas e quatro pausas depois, o mercado de trabalho dos EUA registra um dos mais longos períodos de expansão deste século.

Os ganhos de emprego em janeiro frustraram as expectativas do mercado de que um corte nas taxas do Fed ocorresse mais cedo, talvez já em março, e de que o banco central reduzisse até seis vezes em 2024.

A probabilidade dos investidores de um corte nas taxas em março caiu de 38% para menos de 20% nesta sexta-feira, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

No entanto, o resultado mais forte do que o esperado não deve tirar o Fed da sua trajetória atual, já que as autoridades telegrafaram um trio de cortes nas taxas para ocorrer este ano, disse Brusuelas.

“O Fed terá que administrar as expectativas com muito cuidado daqui para frente”, disse ele. Powell sinalizou que o banco central quer cortar – e agora “é apenas uma questão não de se, mas de quando”.

Surpresa positiva

A maioria das indústrias criou empregos no mês passado, com a saúde e a assistência social apresentando os maiores ganhos, de 100.400, de acordo com o BLS.

As contratações aceleraram a partir de dezembro, que teve um crescimento do emprego muito mais forte do que o estimado anteriormente.

Os ganhos de emprego de dezembro foram revistos para cima em 117.000 posições, totalizando 333.000 no mês. Novembro também foi revisto em alta, mas apenas em 9.000 empregos, para um ganho líquido de 182.000 empregos.

Os ganhos de janeiro acabaram com as expectativas dos economistas: as previsões de consenso previam um ganho líquido de 176.500 empregos no mês passado, de acordo com a FactSet.

Ainda assim, os economistas alertaram que o relatório de janeiro está entre os mais difíceis de prever porque é normalmente um mês grande para perdas de emprego (com trabalhadores sazonais a serem despedidos após as férias e outras empresas a apertarem o cinto no ano novo).

Além disso, o BLS aplica novos fatores de ajustamento sazonal no início do ano para ajudar a suavizar os dados e compreender melhor as tendências.

Por estas razões, alguns economistas disseram que é possível que janeiro traga uma surpresa positiva. E eles conseguiram uma.

Os ganhos salariais também superaram as expectativas, aumentando 0,6% no mês e 4,5% na comparação anual.

“Isso aumenta o risco de que o crescimento dos salários nominais não caia para níveis consistentes com o alcance da meta de inflação de forma sustentada, especialmente porque a taxa de participação da força de trabalho se recusa a subir mais”, escreveu Brian Coulton, economista-chefe da Fitch Ratings em nota.

“Os salários que crescem a este ritmo, num mercado de trabalho tão apertado, são um problema para o Fed.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/estados-unidos-criam-mais-de-350-mil-novos-postos-de-trabalho-em-janeiro/

Estados Unidos criam mais de 350 mil postos de trabalho em janeiro

2024-02-03