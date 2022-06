Mundo Estados Unidos devem entrar em recessão até o fim do ano e desemprego vai subir, diz ex-diretor do Federal Reserve

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2022

O desemprego nos Estados Unidos pode atingir o patamar de 6% no ano que vem. (Foto: Getty Images)

A necessidade de o Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) combater a inflação muito elevada com um ciclo bem forte de altas de juros deverá levar os EUA a uma leve recessão a partir do quarto trimestre deste ano e que deve se estender até meados de 2023, comenta o Vincent Reinhart, economista-chefe da Dreyfus and Mellon.

Com este declínio do nível de atividade, ele estima que o PIB (Produto Interno Bruto) do país deverá crescer cerca de 1,75% em 2022, mas ficará estável em 2023. Reinhart acredita que o desemprego subirá neste período e não ficaria surpreso se atingisse o nível de 6%.

O economista, que trabalhou por 24 anos no Fed, onde foi diretor da Divisão de Assuntos Monetários, critica a decisão do BC americano de ter subido as taxas de juros em 0,75 ponto porcentual na quarta, 15, o que não ocorria desde 1994.

A seguir, os principais trechos da entrevista:

1) Qual foi a avaliação do senhor sobre a decisão do Fed de subir os juros em 0,75 ponto porcentual, sem ter sinalizado ao mercado que o faria antes de ingressar no período de silêncio da reunião de junho?

O aumento de 0,75 ponto por juros foi provavelmente um erro dentro do Comitê do Federal Reserve, não um erro para as condições macroeconômicas.

O Fed está bem atrás da curva, começou a subir os juros muito tarde e deveria ter sido mais agressivo no início deste processo. Mas como a inflação está muito alta, o que já elevou as expectativas para os índices de preços, o Federal Reserve precisou agir com força e elevou a taxa mais do que o Banco Central do Brasil no mesmo dia.

Porém, o poder da política monetária é feito pelos membros do Comitê do Fed, pois trabalham duro para estabelecer um ritmo gradual na retirada da política acomodatícia e se comprometeram a subir os juros em 0,50 ponto porcentual por duas reuniões.

2) Com esta política monetária do Fed, tornou-se inevitável os EUA ingressarem em uma recessão neste ano?

Sim. A recessão vai ocorrer porque a inflação é um grande problema que torna extremamente complexo o trabalho da política monetária. Será preciso apertar as condições financeiras no país ao ponto de reduzir a expansão da demanda e criar uma folga na economia.

Os dirigentes do Fed terão de aceitar que esta folga não será criada pela melhora da situação das cadeias internacionais de produção. Eles ainda tem um pouco de ilusão de que não precisarão admitir que será preciso gerar uma recessão e contam que a taxa de desemprego subirá apenas 0,5 ponto porcentual.

O ciclo econômico não é linear. Será extremamente difícil para o Fed administrar sua política sem uma recessão. E se a comunicação é má conduzida, fica ainda mais árduo.

3) O fato de que Powell [presidente do Fed] hesitou ao dizer que a recessão pode ser evitada não mostra que ele mesmo já admite que ela deverá ocorrer?

Ele não admitirá em público que os EUA entrarão em recessão porque não quer dizer algo que possa se autorrealizar. Acredito que a progressão da política monetária neste ano o levará a assumir que ela ocorrerá, o que já foi admitido entre os próprios dirigentes do Fed. Só não disseram ao público americano, o que é um cálculo político.

Por outro lado, há uma pressão incrível provocada pela inflação. Mas se você não é crível ao descrever o quadro da economia à sociedade, como as pessoas acreditarão nas suas decisões? Isto ocorre quando o presidente do Fed fala tanto. Paul Volcker apenas dava baforadas em seu charuto e adotava em silêncio decisões duras para combater a inflação.

4) Quão forte será a recessão que os EUA enfrentarão no curto prazo? Como será o crescimento do país neste ano e em 2023?

Eu acredito que ela será leve, deverá começar no último trimestre deste ano e continuar no primeiro semestre de 2023. Ela não será grave, inclusive porque o setor privado não enfrenta tantos desequilíbrios e poderá navegar bem durante tal período. Neste contexto, o PIB dos EUA deverá crescer ao redor de 1,75% em 2022 e ficará estável no próximo ano, pois será impactado pela recessão.

5) Mesmo com a forte alta dos juros neste ano, o Fed estima que a taxa de desemprego subirá pouco no médio prazo, dos atuais 3,6% para 4,1% em 2024. O senhor acredita nesta projeção?

Haverá um trade-off entre a busca da estabilidade de preços e a taxa de desemprego, que deverá subir e não seria uma surpresa se ela atingir o patamar de 6%.

O índice de preços ao consumidor alcançou 8,6% em maio. Quanto este indicador atingirá em dezembro e para onde baixará no final de 2023?

Acredito que o CPI deverá chegar a 5,75% no encerramento deste ano e cairá para 4,5% no final de 2023.

