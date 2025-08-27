Mundo Estados Unidos divulgam imagens de navios de guerra em operação no Atlântico em meio a envio de frota para perto da Venezuela

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











As embarcações que aparecem fazem parte de um esquadrão anfíbio que pode ser usado para operações de invasão. Foto: Departamento de Defesa dos EUA As embarcações que aparecem fazem parte de um esquadrão anfíbio que pode ser usado para operações de invasão. (Foto: Departamento de Defesa dos EUA) Foto: Departamento de Defesa dos EUA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou, na terça-feira (26), imagens que mostram navios de guerra e veículos anfíbios em operação no Oceano Atlântico. A frota é a mesma enviada para o sul do Caribe, próximo à costa da Venezuela.

Segundo o governo dos EUA, o vídeo mostra um deslocamento “regularmente programado” do Grupo Anfíbio Pronto Iwo Jima, que inclui os navios USS San Antonio e USS Iwo Jima, além da 22ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais. Caminhões e equipamentos também aparecem nas imagens.

O vídeo foi gravado em 22 de agosto, antes das embarcações deixarem o porto de Norfolk, nos Estados Unidos. Agências de notícias afirmam que os navios de guerra iniciaram a viagem na segunda-feira. A localização atual dos barcos é desconhecida.

O governo dos Estados Unidos afirma que a operação tem como objetivo combater o tráfico internacional de drogas, mas já deu sinais de que a iniciativa também mira o regime de Nicolás Maduro, na Venezuela. As embarcações que aparecem no vídeo são classificadas pelo Pentágono como “letais, capazes e adaptáveis”.

No dia 19 de agosto, um dia após a imprensa americana noticiar o início da movimentação de embarcações americanas, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que os EUA estão preparados para usar “toda a força” contra Maduro.

“Maduro não é um presidente legítimo. Ele é um fugitivo e chefe de um cartel narcoterrorista acusado nos EUA de tráfico de drogas. Trump está preparado para usar toda a força americana para deter o tráfico de drogas”, disse.

Segundo as agências Reuters e a Associated Press, os EUA enviaram seis navios de guerra para o sul do Caribe, perto da costa da Venezuela. Centenas de militares e um submarino nuclear também participam da operação. A Casa Branca não confirma nem nega as movimentações.

As embarcações que aparecem no vídeo fazem parte de um esquadrão anfíbio que pode ser usado para operações de invasão.

Também há relatos de deslocamento de aviões espiões P-8 Poseidon e dos destróieres USS Gravely, USS Jason Dunham e USS Sampson. Fontes ouvidas pela agência Reuters se negaram a detalhar a operação.

Ainda na segunda-feira (25), o Departamento de Defesa dos EUA disponibilizou imagens que mostram militares “simulando uma missão” a bordo do USS Iwo Jima. O governo se limitou a dizer que a embarcação estava no Oceano Atlântico e não forneceu detalhes do exercício.

Já nesta quarta-feira (27), a Marinha publicou nas redes sociais uma foto de um avião participando de um exercício a bordo do USS Iwo Jima. A imagem, no entanto, foi feita no dia 16 de agosto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/estados-unidos-divulgam-imagens-de-navios-de-guerra-em-operacao-no-atlantico-em-meio-a-envio-de-frota-para-perto-da-venezuela/

Estados Unidos divulgam imagens de navios de guerra em operação no Atlântico em meio a envio de frota para perto da Venezuela

2025-08-27