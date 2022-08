Mundo Estados Unidos enviam resposta a Teerã sobre acordo nuclear

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

Em 2018, o então presidente norte-americano, Donald Trump, retirou Washington do acordo. Americanos voltaram a mostrar disposição com a chegada de Joe Biden. Foto: Shealah Craighead/The White House Em 2018, o então presidente norte-americano, Donald Trump, retirou Washington do acordo. Americanos voltaram a mostrar disposição com a chegada de Joe Biden. (Foto: Shealah Craighead/The White House) Foto: Shealah Craighead/The White House

Os governos do Irã e dos Estados Unidos confirmaram nesta quarta-feira (24) que Washington enviou suas respostas sobre o texto apresentado pela União Europeia sobre a retomada do acordo nuclear com Teerã. “A República Islâmica do Irã anunciará a sua opinião nesse contexto ao coordenador da União Europeia depois de ter completado a sua própria revisão”, informou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Nasser Kanani.

Por sua vez, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse que “recebeu os comentários do Irã sobre o texto final proposto pela UE através da própria União Europeia”. “O nosso exame sobre os comentários foi concluído e respondemos hoje”, acrescentou.

Após meses de negociações em Viena, na Áustria, a União Europeia informou no último dia 8 que tinha fechado o texto do rascunho final para que o acordo nuclear firmado em 2015 seja retomado. Ao fim do encontro, o documento foi enviado para todos os países que estão nas mesas de negociação para análise e ajustes.

UE intermediadora

Chamado de Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), o pacto foi assinado em 2015 por todos os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas (China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia) mais a Alemanha com o Irã. Já na época, o bloco europeu foi o intermediador das conversas.

No entanto, em 2018, o então presidente norte-americano, Donald Trump, retirou Washington do acordo e reimpôs uma série de sanções unilaterais contra Teerã. Por sua vez, os iranianos passaram a desrespeitar as principais cláusulas do documento – como o enriquecimento de urânio – sob a justificativa de estarem sendo punidos.

Em janeiro de 2021, quando Joe Biden assumiu o poder, os norte-americanos voltaram a manifestar o interesse de reentrar no pacto e, desde o ano passado, reuniões entre delegações estão sendo realizadas neste sentido.

