Por Redação O Sul | 13 de abril de 2023

Para Washington, o português António Guterres estava sendo condescendente em relação aos interesses russos. (Foto: Eskinder Debebe/ONU)

Os Estados Unidos espionaram o secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres, de acordo com novas revelações de documentos oficiais importantes que foram vazados do Pentágono. Para Washington, o português estava sendo condescendente em relação aos interesses russos.

Os documentos contem observações do secretário-geral sobre a guerra na Ucrânia e informações sobre o acordo para fornecimento de grãos no Mar Negro, que foi negociado pela ONU e Turquia em julho, em meio a temores de uma crise alimentar mundial.

“Guterres enfatizou seus esforços para melhorar a capacidade de exportação da Rússia”, diz o documento, “mesmo que isso envolva entidades ou indivíduos russos sancionados”. Os documentos apontam que Guterres estava prejudicando os esforços para responsabilizar a Rússia pela guerra na Ucrânia.

De acordo com uma reportagem da BBC, funcionários da organização ficaram irritados com as suspeitas dos EUA de que Guterres estaria sendo mais brando com Moscou. Em entrevista a BBC, um funcionário da ONU apontou que a organização foi “impulsionada pela necessidade de mitigar o impacto da guerra sobre os mais pobres do mundo e isso significa fazer o possível para reduzir o preço dos alimentos e garantir que os fertilizantes sejam acessíveis aos países que mais precisam.”

Mesmo com o acordo, a Rússia reclama que as exportações de grãos e fertilizantes foram muito impactadas por sanções internacionais. Moscou sinalizou em duas oportunidades que poderia suspender a cooperação, caso os seus interesses não sejam atendidos.

Em março, Moscou renovou o acordo por 60 dias, mas fez diversas demandas em relação as suas importações. A principal delas foi a volta do Banco Agrícola da Rússia ao sistema de pagamento Swift, permitindo que a Rússia importe maquinário agrícola e um desbloqueio das atividades financeiras das empresas russas do setor de fertilizantes.

Moscou também deseja que um oleoduto que fornece amônia russa a um porto ucraniano no Mar Negro seja reiniciado.

O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, disse que os funcionários da ONU estavam “fazendo esforços para que o acordo continue”, observando que Guterres tinha pouco poder sobre o tema. “O secretário-geral não tem autoridade sobre Swift. Ele não tem autoridade sobre os Estados membros que impõem sanções unilaterais. Ele não tem autoridade sobre seguradoras, companhias de navegação, não pode dizer a eles o que fazer”, acrescentou.

Outro documento que foi vazado aponta uma conversa de Guterres com a Secretária-Geral Adjunta da ONU, Amina Mohammed. O português se mostrou preocupado com o apelo da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen para que a União Europeia (EU) produzisse mais armas e munições para fornecer a Kiev.

Os dois funcionários da ONU também conversaram sobre a cúpula de líderes africanos. Mohammed sinalizou que não confia no presidente do Quênia, William Ruto.

Prisão de suspeito

Investigadores federais americanos prenderam nesta quinta-feira (13) um membro da Guarda Aérea Nacional de Massachusetts de 21 anos que eles acreditam estar ligado ao vazamento em massa de documentos secretos de inteligência dos EUA. O vazamento prejudicou as relações com aliados americanos e expuseram fraquezas nas forças armadas ucranianas.

O homem, que o New York Times identificou pela primeira vez como Jack Teixeira, é membro da ala de inteligência da Guarda Aérea Nacional de Massachusetts e está vinculado a um grupo online onde os documentos vazados apareceram pela primeira vez.

O secretário de Justiça americano, Merrick Garland, confirmou a prisão de Teixeira e disse que ela ocorreu “sem incidentes”. O suspeito será apresentado na quinta-feira ao Tribunal Distrital Federal de Massachusetts. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

