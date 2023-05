Mundo Estados Unidos estimam que russos sofreram 100 mil baixas na Ucrânia nos últimos 5 meses

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2023

Número incluiria mais de 20 mil mortos. Foto: Reprodução)

A Casa Branca estimou que os militares da Rússia sofreram 100 mil baixas nos últimos cinco meses em combates contra a Ucrânia na região de Bakhmut. O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca John Kirby disse a repórteres que o número, baseado em estimativas da inteligência dos Estados Unidos, inclui mais de 20 mil mortos, metade deles do grupo mercenário Wagner, que inclui condenados libertados da prisão para se juntarem aos combates.

“A tentativa da Rússia de uma ofensiva em Donbass em grande parte por meio de Bakhmut fracassou”, afirmou Kirby. “A Rússia não conseguiu tomar qualquer território estratégico e significativo real.”

Ele disse que os russos obtiveram alguns ganhos graduais em Bakhmut, mas que isso teve um “custo terrível, terrível” e que as defesas da Ucrânia na região continuam fortes.

“A Rússia esgotou seus estoques militares e suas forças armadas e, desde dezembro, estimamos que a Rússia sofreu mais de 100 mil baixas, incluindo mais de 20 mil mortos em ação, quase metade dos quais eram soldados de Wagner“, disse ele.

“São realmente impressionantes esses números”, acrescentou Kirby, dizendo que o total é três vezes o número de baixas norte-americanas na campanha de Guadalcanal na Segunda Guerra Mundial.

Segundo Kirby, outro pacote de armas dos EUA para a Ucrânia será anunciado em breve.

Contraofensiva

Chefe do Comando Europeu dos Estados Unidos, general Christopher Cavoli afirmou que os ucranianos estão “em uma boa posição” para uma contraofensiva contra os militares russos. “De acordo com a modelagem que fizemos com muito cuidado com eles, os ucranianos estão em uma boa posição”, disse o comandante militar, acrescentando que os EUA trabalharam com eles em um possível ataque surpresa.

Cavoli também disse que a força terrestre da Rússia hoje é maior “do que era no início do conflito”, apesar de sofrer inúmeras perdas em sua guerra contra a Ucrânia.

“A força terrestre russa foi um pouco deteriorada por este conflito, embora seja maior hoje do que no início do conflito”, disse Cavoli ao Comitê de Serviços Armados da Câmara. Além de suas forças terrestres, a Rússia tem várias opções, disse ele.

A Força Aérea “perdeu muito pouco; eles perderam 80 aviões”, disse ele. “Eles têm outros 1.000 caças e bombardeiros. Portanto, eles ainda usam toda essa energia convencional e os misturam”, disse Cavoli.

